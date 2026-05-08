Barcelona brutalno provocirala Real usred kaosa u svlačionici Kraljeva, sve su objavili pred El Clasico

Nakon sukoba Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, koji je prema španjolskim medijima završio fizičkim obračunom i odlaskom urugvajskog veznjaka u bolnicu, iz Barcelone je stigla objava koju su mnogi protumačili kao izravnu provokaciju najvećem rivalu.

I to u trenutku kada je momčad Hansija Flicka na korak do osvajanja naslova prvaka.

Na službenim kanalima Barcelone objavljena je fotografija igrača u sjajnom raspoloženju uz kratku poruku:

'Obiteljsko slavlje'.