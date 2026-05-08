jedva su dočekali

Barcelona brutalno provocirala Real usred kaosa u svlačionici Kraljeva, sve su objavili pred El Clasico

S.Č.

08.05.2026 u 01:19

Barcelona
Barcelona Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dok Real Madrid posljednjih dana potresa potpuni kaos u svlačionici, Barcelona je nekoliko dana prije El Clasica odlučila poslati poruku koja je u Španjolskoj odmah izazvala lavinu reakcija.

Nakon sukoba Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, koji je prema španjolskim medijima završio fizičkim obračunom i odlaskom urugvajskog veznjaka u bolnicu, iz Barcelone je stigla objava koju su mnogi protumačili kao izravnu provokaciju najvećem rivalu.

I to u trenutku kada je momčad Hansija Flicka na korak do osvajanja naslova prvaka.

'Obiteljsko slavlje'

Na službenim kanalima Barcelone objavljena je fotografija igrača u sjajnom raspoloženju uz kratku poruku:

'Obiteljsko slavlje'.

Na prvi pogled djelovalo je kao obična klupska objava, no španjolski mediji i navijači odmah su u tome vidjeli jasnu poruku prema Madridu, čiju svlačionicu posljednjih dana tresu sukobi, tenzije i navodna podjela među igračima.

Kontrast između atmosfere u Barceloni i onoga što se događa u Realu teško je mogao biti veći.

Real u potpunom rasulu pred El Clasico

Sukob Valverdea i Tchouamenija postao je glavna tema španjolskih medija uoči najveće utakmice španjolskog nogometa.

Prema navodima iz Španjolske, urugvajski veznjak nakon incidenta neće biti spreman za El Clasico, dok se u Madridu sve više govori o ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi.

Barcelona je to očito odlučila iskoristiti.

Momčadi Hansija Flicka protiv Reala dovoljan je i bod kako bi matematički potvrdila novi naslov prvaka Španjolske, a Katalonci su sada dodatno podigli tenzije prije utakmice koja bi mogla zaključiti sezonu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kaos u realu

kaos u realu

Perez poludio nakon kaosa u svlačionici Reala, Španjolci večeras otkrili što sprema: 'Neće biti milosti'
liga prvaka

liga prvaka

Gotovo svi igrači Bayerna nakon ispadanja objavili istu poruku: Znate li što ona znači?
liga prvaka

liga prvaka

Gareth Bale nakon poteza zvijezde PSG-a protiv Bayerna ostao u nevjerici: 'Bio sam šokiran'

najpopularnije

Još vijesti