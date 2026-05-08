Barcelona brutalno provocirala Real usred kaosa u svlačionici Kraljeva, sve su objavili pred El Clasico

Dok Real Madrid posljednjih dana potresa potpuni kaos u svlačionici, Barcelona je nekoliko dana prije El Clasica odlučila poslati poruku koja je u Španjolskoj odmah izazvala lavinu reakcija.
Nakon sukoba Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, koji je prema španjolskim medijima završio fizičkim obračunom i odlaskom urugvajskog veznjaka u bolnicu, iz Barcelone je stigla objava koju su mnogi protumačili kao izravnu provokaciju najvećem rivalu.
I to u trenutku kada je momčad Hansija Flicka na korak do osvajanja naslova prvaka.

Na službenim kanalima Barcelone objavljena je fotografija igrača u sjajnom raspoloženju uz kratku poruku:
'Obiteljsko slavlje'.
Na prvi pogled djelovalo je kao obična klupska objava, no španjolski mediji i navijači odmah su u tome vidjeli jasnu poruku prema Madridu, čiju svlačionicu posljednjih dana tresu sukobi, tenzije i navodna podjela među igračima.
Kontrast između atmosfere u Barceloni i onoga što se događa u Realu teško je mogao biti veći.
Real u potpunom rasulu pred El Clasico
Sukob Valverdea i Tchouamenija postao je glavna tema španjolskih medija uoči najveće utakmice španjolskog nogometa.
Prema navodima iz Španjolske, urugvajski veznjak nakon incidenta neće biti spreman za El Clasico, dok se u Madridu sve više govori o ozbiljno narušenim odnosima unutar momčadi.
Barcelona je to očito odlučila iskoristiti.
Momčadi Hansija Flicka protiv Reala dovoljan je i bod kako bi matematički potvrdila novi naslov prvaka Španjolske, a Katalonci su sada dodatno podigli tenzije prije utakmice koja bi mogla zaključiti sezonu.