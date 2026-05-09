'Obična' djevojka iz Zagreba vratila je hrvatsko skijanje u svjetski vrh. I ostala je - normalna!

Tportal će ove godine četvrti put dodijeliti nagradu Vizionar godine, a jedna od nominiranih za osvajanje ovog prestižnog priznanja u kategoriji sport jest i 22-godišnja najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić
Hrvatsko skijanje već desetljećima ima posebno mjesto na svjetskoj sceni, a nova generacija dobila je lice koje obećava nastavak velike tradicije. Zrinka Ljutić, mlada Zagrepčanka, u kratkom je vremenu izrasla u jednu od najuzbudljivijih skijašica Svjetskog kupa i predvodnicu nove ere hrvatskih zimskih sportova.
Brz uspon kroz juniorske kategorije
Ljutić je vrlo rano pokazala da se radi o iznimnom talentu. Nakon što se kao klinka uspješno bavila judom, u juniorskoj skijaškoj konkurenciji brzo je počela ostvarivati vrhunske rezultate, a osobito se istaknula na Svjetskom juniorskom prvenstvu, na kojem je osvojila medalju i potvrdila status jedne od najboljih mladih skijašica svijeta.
Upravo su ti rezultati bili ključan korak prema ulasku u seniorski Svjetski kup; prijelaz koji je mnogim sportašima u različitim sportovima znao biti vrlo težak. No Ljutić je taj korak odradila bez ikakvih problema.
Njezin talent prepoznala je i Zaklada Marina Čilića te joj je dodijelila stipendiju, ali presudnu ulogu u njezinu razvoju, naravno, odigrali su i roditelji Amir i Martina.
'Ne bih to nazvala obiteljskim projektom, ne sviđa mi se ta riječ. Trebali bismo trebali tu riječ projekt zamijeniti nekom drugom. Da, jesmo, puno smo sebe u tome dali, no zar to nije misija roditelja? Uvijek se sjetim lijepe Goetheove misli da bi roditelji djeci trebali dati korijene i krila. Zrinka ima korijene u nama i svoja krila', rekla je jednom prilikom njezina majka.
Proboj u Svjetskom kupu
Ulaskom u Svjetski kup, Ljutić je brzo pokazala da ne želi biti samo sudionica. Već u ranim nastupima počela je osvajati bodove, a potom i ulaziti među najbolje skijašice u tehničkim disciplinama, ponajviše slalomu. Kruna svega bilo je osvajanje Malog kristalnog globusa prošle sezone, što je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog skijanja.
Hrvatska je postignućima Janice i Ivice Kostelića postavila iznimno visoke standarde u skijanju, a svaka nova generacija nosila je teret tih usporedbi. Neke je taj teret znao slomiti, ali ne i nju. Ona se sa svime što joj se dogodilo u karijeri nosi vrlo zrelo – bez velikih izjava, ali s rezultatima koji govore sami za sebe.
A kad smo kod izjava, u njima je Ljutić često pokazivala koliko čvrsto stoji s obje noge na zemlji i koliko je veliki rezultati u vrlo ranoj životnoj fazi nisu previše promijenili. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem gitare i fotografiranjem, a u zadnje vrijeme i – tenisom.
Čvrsto na zemlji
'U Zagrebu nisam previše popularna na ulici i to mi odgovara. Mislim, ljudi su sretni zbog mog uspjeha, ali skijanje ovdje nije cijeli život. Ovo je veliki grad, nije neko austrijsko selo u kojem je skijanje cijeli život. Ovdje ljudi idu na posao, imaju svoje probleme, čekaju autobus za školu', rekla je gostujući u podcastu Mikaele Shiffrin i dodala:
'Zato mi je bilo lakše imati prijatelje koji nikad nisu ni skijali, a sada mi pružaju podršku i sretni su zbog mene. Dođem igrati košarku i sve je normalno, iako sam dan prije pobijedila u Svjetskom kupu. Dođem u trgovinu i prodavačice su sretne što sam ih samo pozdravila.'
S obzirom na godine i dosadašnji razvoj, jasno je da je pred njom razdoblje u kojem bi mogla napraviti iskorak prema samom vrhu Svjetskog kupa.
Njezina odlučnost, mentalna snaga i želja da svakoga dana bude što bolja već sad su inspiracija brojnim hrvatskim klincima koji sanjaju da jednog dana, baš kao Zrinka, s ponosom predstavljaju Hrvatsku na najvećim svjetskim pozornicama.