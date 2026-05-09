'Obična' djevojka iz Zagreba vratila je hrvatsko skijanje u svjetski vrh. I ostala je - normalna!

Hrvatsko skijanje već desetljećima ima posebno mjesto na svjetskoj sceni, a nova generacija dobila je lice koje obećava nastavak velike tradicije. Zrinka Ljutić, mlada Zagrepčanka, u kratkom je vremenu izrasla u jednu od najuzbudljivijih skijašica Svjetskog kupa i predvodnicu nove ere hrvatskih zimskih sportova.

Brz uspon kroz juniorske kategorije

Ljutić je vrlo rano pokazala da se radi o iznimnom talentu. Nakon što se kao klinka uspješno bavila judom, u juniorskoj skijaškoj konkurenciji brzo je počela ostvarivati vrhunske rezultate, a osobito se istaknula na Svjetskom juniorskom prvenstvu, na kojem je osvojila medalju i potvrdila status jedne od najboljih mladih skijašica svijeta.

Upravo su ti rezultati bili ključan korak prema ulasku u seniorski Svjetski kup; prijelaz koji je mnogim sportašima u različitim sportovima znao biti vrlo težak. No Ljutić je taj korak odradila bez ikakvih problema.

Njezin talent prepoznala je i Zaklada Marina Čilića te joj je dodijelila stipendiju, ali presudnu ulogu u njezinu razvoju, naravno, odigrali su i roditelji Amir i Martina.

'Ne bih to nazvala obiteljskim projektom, ne sviđa mi se ta riječ. Trebali bismo trebali tu riječ projekt zamijeniti nekom drugom. Da, jesmo, puno smo sebe u tome dali, no zar to nije misija roditelja? Uvijek se sjetim lijepe Goetheove misli da bi roditelji djeci trebali dati korijene i krila. Zrinka ima korijene u nama i svoja krila', rekla je jednom prilikom njezina majka.

Proboj u Svjetskom kupu

Ulaskom u Svjetski kup, Ljutić je brzo pokazala da ne želi biti samo sudionica. Već u ranim nastupima počela je osvajati bodove, a potom i ulaziti među najbolje skijašice u tehničkim disciplinama, ponajviše slalomu. Kruna svega bilo je osvajanje Malog kristalnog globusa prošle sezone, što je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog skijanja.