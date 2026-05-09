vizionar godine

'Obična' djevojka iz Zagreba vratila je hrvatsko skijanje u svjetski vrh. I ostala je - normalna!

S. M.

09.05.2026 u 10:49

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Tportal će ove godine četvrti put dodijeliti nagradu Vizionar godine, a jedna od nominiranih za osvajanje ovog prestižnog priznanja u kategoriji sport jest i 22-godišnja najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić

Hrvatsko skijanje već desetljećima ima posebno mjesto na svjetskoj sceni, a nova generacija dobila je lice koje obećava nastavak velike tradicije. Zrinka Ljutić, mlada Zagrepčanka, u kratkom je vremenu izrasla u jednu od najuzbudljivijih skijašica Svjetskog kupa i predvodnicu nove ere hrvatskih zimskih sportova.

vezane vijesti

Brz uspon kroz juniorske kategorije

Ljutić je vrlo rano pokazala da se radi o iznimnom talentu. Nakon što se kao klinka uspješno bavila judom, u juniorskoj skijaškoj konkurenciji brzo je počela ostvarivati vrhunske rezultate, a osobito se istaknula na Svjetskom juniorskom prvenstvu, na kojem je osvojila medalju i potvrdila status jedne od najboljih mladih skijašica svijeta.

Upravo su ti rezultati bili ključan korak prema ulasku u seniorski Svjetski kup; prijelaz koji je mnogim sportašima u različitim sportovima znao biti vrlo težak. No Ljutić je taj korak odradila bez ikakvih problema.

Njezin talent prepoznala je i Zaklada Marina Čilića te joj je dodijelila stipendiju, ali presudnu ulogu u njezinu razvoju, naravno, odigrali su i roditelji Amir i Martina.

'Ne bih to nazvala obiteljskim projektom, ne sviđa mi se ta riječ. Trebali bismo trebali tu riječ projekt zamijeniti nekom drugom. Da, jesmo, puno smo sebe u tome dali, no zar to nije misija roditelja? Uvijek se sjetim lijepe Goetheove misli da bi roditelji djeci trebali dati korijene i krila. Zrinka ima korijene u nama i svoja krila', rekla je jednom prilikom njezina majka.

Proboj u Svjetskom kupu

Ulaskom u Svjetski kup, Ljutić je brzo pokazala da ne želi biti samo sudionica. Već u ranim nastupima počela je osvajati bodove, a potom i ulaziti među najbolje skijašice u tehničkim disciplinama, ponajviše slalomu. Kruna svega bilo je osvajanje Malog kristalnog globusa prošle sezone, što je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog skijanja.

Amir Ljutić, Zoran Milanović i Zrinka Ljutić
Amir Ljutić, Zoran Milanović i Zrinka Ljutić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska je postignućima Janice i Ivice Kostelića postavila iznimno visoke standarde u skijanju, a svaka nova generacija nosila je teret tih usporedbi. Neke je taj teret znao slomiti, ali ne i nju. Ona se sa svime što joj se dogodilo u karijeri nosi vrlo zrelo – bez velikih izjava, ali s rezultatima koji govore sami za sebe.

A kad smo kod izjava, u njima je Ljutić često pokazivala koliko čvrsto stoji s obje noge na zemlji i koliko je veliki rezultati u vrlo ranoj životnoj fazi nisu previše promijenili. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem gitare i fotografiranjem, a u zadnje vrijeme i – tenisom.

Čvrsto na zemlji

'U Zagrebu nisam previše popularna na ulici i to mi odgovara. Mislim, ljudi su sretni zbog mog uspjeha, ali skijanje ovdje nije cijeli život. Ovo je veliki grad, nije neko austrijsko selo u kojem je skijanje cijeli život. Ovdje ljudi idu na posao, imaju svoje probleme, čekaju autobus za školu', rekla je gostujući u podcastu Mikaele Shiffrin i dodala:

'Zato mi je bilo lakše imati prijatelje koji nikad nisu ni skijali, a sada mi pružaju podršku i sretni su zbog mene. Dođem igrati košarku i sve je normalno, iako sam dan prije pobijedila u Svjetskom kupu. Dođem u trgovinu i prodavačice su sretne što sam ih samo pozdravila.'

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA

S obzirom na godine i dosadašnji razvoj, jasno je da je pred njom razdoblje u kojem bi mogla napraviti iskorak prema samom vrhu Svjetskog kupa.

Njezina odlučnost, mentalna snaga i želja da svakoga dana bude što bolja već sad su inspiracija brojnim hrvatskim klincima koji sanjaju da jednog dana, baš kao Zrinka, s ponosom predstavljaju Hrvatsku na najvećim svjetskim pozornicama.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uoči derbija

uoči derbija

Kovačević radi promjenu u sastavu u zadnji trenutak. Evo kako će Dinamo igrati protiv Hajduka
derbi na maksimiru

derbi na maksimiru

Ovo je prvih 11 Hajduka koji će na Maksimiru istrčati protiv Dinama. Garcia iznenadio izborom
Real Madrid

Real Madrid

Fabrizio Romano: Real ima novog trenera! Posao je praktički gotov, ostaju samo detalji

najpopularnije

Još vijesti