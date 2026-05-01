Cibona nastavila nevjerojatan niz pobjeda i probila se na drugo mjesto

I.Ž./Hina

01.05.2026 u 23:19

KK Cibona KK Cedevita Junior Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Košarkaši Cibone svladali su kao gosti Cedevitu Junior 84:74 u susretu 32. kola domaće Premijer lige, odigranoj u petak u dvorani Sutinska vrela

Cibona je tako produžila svoj pobjednički niz na čak devet utakmica, a u isto vrijeme je prekinula niz gradskog rivala pod vodstvom trenera Vladimira Krstića, koji je trajao mjesec dana.

Cibonu su do 24. pobjede u domaćem prvenstvu predvodili Kamaka Hepa s 21 košem i sedam skokova te Justin Roberson s 13 koševa i pet asistencija.

Jordan Gainey je s 20 koševa bio najbolji strijelac Cedevite, a Mate Kalajžić je ubacio 13 koševa.

Zadar je s 27-4 već osigurao prednost domaćeg terena za doigravanje, a Cibona je s učinkom 24-8 privremeno preskočila Split koji ima 24-7 i zasjela na drugo mjesto.

Splićane u nedjelju očekuje gostovanje u Zadru i u slučaju poraza mogu izgubiti drugo mjesto. Naime, Cibona ima bolji međusobni omjer pa bi pobjedom na domaćem terenu u zadnjem kolu protiv riječkog Kvarnera 2010 osigurala prednost domaćeg terena u četvrtfinalu i polufinalu doigravanja.

Cedevita je s učinkom 12-20 na osmom mjestu, izjednačena s devetoplasiranim Alkarom. U slučaju istog omjera nakon zadnjeg kola Cedevita bi se plasirala u doigravanje, jer je bolja u međuosbnim dvobojima s Alkarom. U zadnjem kolu Cedevita gostuje u Splitu, a Alkar u Dubrovniku.

Doigravanje su osigurali Samobor (16-15), Dubrava (15-16), Dubrovnik (15-16) i Zabok (14-17), a posljednja dva kola će odrediti s kojih će pozicija ući u utrku za prvaka.

U subotu će igrati Dubrava - Samobor (19 sati), a u nedjelju su na rasporedu dvoboji Kvarner 2010 - Zabok (12.30), Dinamo Zagreb - Dubrovnik (18.00) i Zadar - Split (18.00).

