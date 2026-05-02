Pitali su Josea Mourinha preuzima li Real. Njegov odgovor iznenadio je sve

Na konferenciji za medije uoči utakmice Benfice, Mourinho je odlučio 'spustiti loptu' i otkriti kakva je stvarna situacija oko navodnog interesa Kraljevskog kluba.

'Nitko me nije zvao'

Na izravno pitanje novinara postoji li kontakt s Real Madridom, Mourinho je bio jasan:

'Mogu jamčiti da me nitko nije zvao'

Time je praktički demantirao tvrdnje da su pregovori već započeli, iako su španjolski mediji posljednjih dana intenzivno pisali o njegovu mogućem dolasku.

'U nogometu sam godinama, kao i vi u novinarstvu, i navikli smo na ovakve priče', dodao je Mourinho, naglasivši da trenutačno nema ništa konkretno vezano uz Real.

Fokus na Benficu, ali vrata ostaju otvorena

Mourinho je više puta istaknuo da je trenutačno potpuno fokusiran na Benficu, no nije zatvorio vrata mogućem odlasku nakon završetka sezone.

Na pitanje o eventualnom ostanku i mogućoj ceremoniji potvrde suradnje, bio je prilično jasan:

'Moje vrijeme za takve stvari je prošlo'

Time je dao naslutiti da bi ljeto moglo donijeti promjene, iako zasad nema konkretnih poteza.

Real želi brzo rješenje

Iako Mourinho tvrdi da kontakta nije bilo, u Madridu žele što prije riješiti pitanje novog trenera. Nakon zahtjevne sezone, u klubu smatraju da je ključno na vrijeme početi planirati sljedeću.

Cilj je imati jasnu sliku već početkom lipnja, kako bi se momčad mogla pripremiti za novu sezonu bez neizvjesnosti.

Zbog toga se sve više govori da bi se odluka mogla poklopiti upravo s trenutkom kada Mourinho završi sezonu i ode na odmor.