Sportski direktor Schalkea postao hit: 'Dovest ćemo cijelu reprezentaciju BiH'

Trener Miron Muslić donio je novu energiju, Edin Džeko iskustvo i autoritet, Nikola Katić čvrstinu u obrani, a u takvoj atmosferi sportski direktor Frank Baumann ispričao je anegdotu koja je odmah postala hit među navijačima.

Baumann je otkrio da je Muslić jednom u šali rekao kako bi jednog dana volio postati izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Odgovor iz Schalkea bio je još bolji.

'Miron je jednom u šali rekao da bi jednog dana želio postati izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mi smo mu odgovorili: Mislimo da to nije tako dobra ideja. U tom slučaju jednostavno ćemo dovesti cijelu bosansku reprezentaciju u Schalke', rekao je Baumann.

Izjava je dodatno pokazala koliko je dobra atmosfera u klubu i koliko povjerenje Schalke trenutačno ima u ljude povezane s BiH.

Džeko donio liderstvo

Muslić je od dolaska na klupu uspio stabilizirati momčad i vratiti joj energiju, dok je Džeko svojim iskustvom odmah postao jedan od najvažnijih ljudi svlačionice.

Važnu ulogu ima i Nikola Katić, koji se nametnuo u obrani, a njemački mediji spominju i mogućnost dolaska Seada Kolašinca, što bi dodatno pojačalo bh. koloniju u Gelsenkirchenu.

Iako je Baumannova izjava izrečena u šaljivom tonu, jasno je da Schalke trenutačno živi posebno razdoblje u kojem je utjecaj ljudi iz Bosne i Hercegovine postao jedna od najljepših priča kluba.