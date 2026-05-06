Sammir se nakon pet godina mirovine vratio na nogometne terene

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji ljubimac Dinamovih navijača 39-godišnji Sammir vraća se nogometu. Nakon nekoliko godina izbivanja s terena, brazilski majstor s hrvatskom putovnicom karijeru nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama
Jorge Sammir Cruz Campos, nogometnoj javnosti puno poznatiji samo kao Sammir, pronašao je novi klub i praktički se vratio iz mirovine. Nekadašnji veznjak Dinama potpisao je za američkog četvrtoligaša Apotheos FC, klub iz Atlante.
Doduše, čak niti na klupskoj stranici još nije uvršten u popis igrača. Ali ako su ga stavili na 'pozivnicu', vjerojatno su to napravili s razlogom.
Nakon razdoblja provedenog u rodnom Brazilu, Sammir se sada seli u SAD, i to uoči Svjetskog prvenstva koje će se igrati u Sjevernoj Americi. Njegov povratak na teren posebno je zanimljiv hrvatskoj nogometnoj publici jer je riječ o igraču koji je u Dinamu ostavio dubok trag, a kasnije nosio i dres hrvatske reprezentacije. I baš u SHNL-u 2021. godine, u dresu Lokomotive, odigrao je svoje zadnje nastupe. Odnosno, mislili smo svi - zadnje.
U Maksimir stigao kao nepoznanica, a postao jedan od najvećih stranaca u povijesti Dinama
Kad se 2007. godine pojavio u Maksimiru, malo tko je mogao predvidjeti kakav će trag ostaviti u hrvatskom nogometu. U Dinamo je stigao iz Atletico Paranaensea, kao mladi brazilski veznjak velikog talenta, a već nakon prvih nastupa bilo je jasno da zagrebački klub ima igrača posebne klase.
Sammir je vrlo brzo osvojio hrvatske travnjake tehnikom, driblingom, pregledom igre i potezima koji su odskakali od prosjeka HNL-a. U najboljim danima bio je motor Dinamove igre - igrač koji je mogao riješiti derbi, zabiti iznenadan gol ili asistirati iz situacije u kojoj drugi nisu vidjeli prostor.
Njegova lakoća igre i brazilski štih pretvorili su ga u jednog od simbola Dinamove dominacije u domaćem nogometu. S maksimirskim klubom osvojio je brojne trofeje, a navijači ga posebno pamte po utakmicama u kojima je sam potezom znao promijeniti ritam i ishod susreta.
Talent nikad nije bio sporan
Sammirova karijera nije prolazila bez kontroverzi. Često su ga pratile kritike zbog života izvan terena, nediscipline i dojam da iz golemog talenta nije uvijek izvukao apsolutni maksimum. No jedno nikada nije bilo upitno - nogomet je imao u malom prstu.
Kad je bio pravi, Sammir je bio igrač zbog kojeg se dolazilo na stadion. Njegovi potezi, promjene ritma i osjećaj za završni pas bili su rijetkost na hrvatskim terenima, a u europskim utakmicama Dinama često je pokazivao da njegova kvaliteta nadilazi okvire domaće lige.
Nakon godina provedenih u Hrvatskoj dobio je i hrvatsko državljanstvo, a 2012. godine stigao je poziv izbornika Igora Štimca u reprezentaciju. Taj je potez izazvao veliku pozornost javnosti, a Sammir je postao jedan od rijetkih naturaliziranih igrača koji su odjenuli dres Vatrenih.
Za Hrvatsku je nastupio i na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, što je za njega imalo posebno emotivno značenje. Nastupiti na najvećoj sceni upravo u zemlji u kojoj je rođen bio je jedan od vrhunaca njegove karijere.
Sada, u 40. godini života, Sammir otvara novo poglavlje. Njegov potpis za Apotheos FC možda nije povratak na najveću scenu, ali za sve koji pamte njegove maksimirske dane bit će zanimljivo vidjeti može li brazilski majstor još jednom pokazati barem dio magije zbog koje je godinama bio jedan od najatraktivnijih igrača HNL-a.