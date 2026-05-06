Sammir se nakon pet godina mirovine vratio na nogometne terene

Jorge Sammir Cruz Campos, nogometnoj javnosti puno poznatiji samo kao Sammir, pronašao je novi klub i praktički se vratio iz mirovine. Nekadašnji veznjak Dinama potpisao je za američkog četvrtoligaša Apotheos FC, klub iz Atlante.

Doduše, čak niti na klupskoj stranici još nije uvršten u popis igrača. Ali ako su ga stavili na 'pozivnicu', vjerojatno su to napravili s razlogom.

Nakon razdoblja provedenog u rodnom Brazilu, Sammir se sada seli u SAD, i to uoči Svjetskog prvenstva koje će se igrati u Sjevernoj Americi. Njegov povratak na teren posebno je zanimljiv hrvatskoj nogometnoj publici jer je riječ o igraču koji je u Dinamu ostavio dubok trag, a kasnije nosio i dres hrvatske reprezentacije. I baš u SHNL-u 2021. godine, u dresu Lokomotive, odigrao je svoje zadnje nastupe. Odnosno, mislili smo svi - zadnje.

U Maksimir stigao kao nepoznanica, a postao jedan od najvećih stranaca u povijesti Dinama

Kad se 2007. godine pojavio u Maksimiru, malo tko je mogao predvidjeti kakav će trag ostaviti u hrvatskom nogometu. U Dinamo je stigao iz Atletico Paranaensea, kao mladi brazilski veznjak velikog talenta, a već nakon prvih nastupa bilo je jasno da zagrebački klub ima igrača posebne klase.

Sammir je vrlo brzo osvojio hrvatske travnjake tehnikom, driblingom, pregledom igre i potezima koji su odskakali od prosjeka HNL-a. U najboljim danima bio je motor Dinamove igre - igrač koji je mogao riješiti derbi, zabiti iznenadan gol ili asistirati iz situacije u kojoj drugi nisu vidjeli prostor.

Njegova lakoća igre i brazilski štih pretvorili su ga u jednog od simbola Dinamove dominacije u domaćem nogometu. S maksimirskim klubom osvojio je brojne trofeje, a navijači ga posebno pamte po utakmicama u kojima je sam potezom znao promijeniti ritam i ishod susreta.