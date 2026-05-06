spektakl

Ljubuški postaje središte regije: Zubac, Šarić i Nurkić stižu na veliki humanitarni spektakl

S. M.

06.05.2026 u 13:48

Dario Šarić i Jusuf Nurkić
Dario Šarić i Jusuf Nurkić Izvor: Profimedia / Autor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Ljubuški će sredinom svibnja postati prava košarkaška pozornica regije jer u grad stižu neka od najvećih imena europske i NBA košarke. U sklopu međunarodnog turnira veterana ‘Old Stars Zagreb’, publika će imati priliku gledati spektakularnu humanitarnu utakmicu u korist udruge ‘Duga’.

Riječ je o događaju koji ima i snažnu društvenu dimenziju - sav prihod namijenjen je djeci s posebnim potrebama, što cijelom projektu daje dodatnu težinu i emociju.

vezane vijesti

Velika imena na parketu

Među najavljenim sudionicima nalaze se i NBA zvijezde poput Darija Šarića, Jusufa Nurkića i Ivice Zupca, uz niz poznatih regionalnih i europskih košarkaša, trenera i legendi ovog sporta.

Uz njih, na parketu i oko njega očekuju se i brojna druga poznata imena iz svijeta košarke - od bivših reprezentativaca do trenerskih veličina, što ovaj događaj čini jednim od najvećih u ovom dijelu Europe.

Turnir ‘Old Stars Zagreb’, u organizaciji udruga veterana 'Old Stars Zagreb '89' i 'Old Stars Ljubuški', održat će se od 15. do 17. svibnja 2026. godine, a humanitarna utakmica bit će odigrana u subotu u Gradskoj sportskoj dvorani u Ljubuškom.

Više od sporta

Organizatori ističu kako je cilj događaja puno širi od samog sporta. Osim što okuplja košarkašku elitu, turnir ima jasnu humanitarnu misiju - pomoći radu udruge ‘Duga’, koja skrbi o djeci s posebnim potrebama.

Takvi događaji posljednjih godina sve češće privlače veliku pažnju publike jer spajaju vrhunski sport i društvenu odgovornost, a Ljubuški se ovim spektaklom dodatno pozicionira kao važna destinacija sportskih događanja u regiji.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROBLEM ZA GARCIJU

PROBLEM ZA GARCIJU

Novi težak udarac za Hajduk uoči derbija s Dinamom
USKORO POPIS

USKORO POPIS

Dalić sprema iznenađenje: Vodi hajdukovca na Svjetsko prvenstvo?!
ČEKA SE ODLUKA

ČEKA SE ODLUKA

Modrić ima samo jedan uvjet za ostanak u Milanu

najpopularnije

Još vijesti