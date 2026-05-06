Ljubuški postaje središte regije: Zubac, Šarić i Nurkić stižu na veliki humanitarni spektakl

Ljubuški će sredinom svibnja postati prava košarkaška pozornica regije jer u grad stižu neka od najvećih imena europske i NBA košarke. U sklopu međunarodnog turnira veterana ‘Old Stars Zagreb’, publika će imati priliku gledati spektakularnu humanitarnu utakmicu u korist udruge ‘Duga’.
Riječ je o događaju koji ima i snažnu društvenu dimenziju - sav prihod namijenjen je djeci s posebnim potrebama, što cijelom projektu daje dodatnu težinu i emociju.
Velika imena na parketu
Među najavljenim sudionicima nalaze se i NBA zvijezde poput Darija Šarića, Jusufa Nurkića i Ivice Zupca, uz niz poznatih regionalnih i europskih košarkaša, trenera i legendi ovog sporta.
Uz njih, na parketu i oko njega očekuju se i brojna druga poznata imena iz svijeta košarke - od bivših reprezentativaca do trenerskih veličina, što ovaj događaj čini jednim od najvećih u ovom dijelu Europe.
Turnir ‘Old Stars Zagreb’, u organizaciji udruga veterana 'Old Stars Zagreb '89' i 'Old Stars Ljubuški', održat će se od 15. do 17. svibnja 2026. godine, a humanitarna utakmica bit će odigrana u subotu u Gradskoj sportskoj dvorani u Ljubuškom.
Više od sporta
Organizatori ističu kako je cilj događaja puno širi od samog sporta. Osim što okuplja košarkašku elitu, turnir ima jasnu humanitarnu misiju - pomoći radu udruge ‘Duga’, koja skrbi o djeci s posebnim potrebama.
Takvi događaji posljednjih godina sve češće privlače veliku pažnju publike jer spajaju vrhunski sport i društvenu odgovornost, a Ljubuški se ovim spektaklom dodatno pozicionira kao važna destinacija sportskih događanja u regiji.