Ljubuški postaje središte regije: Zubac, Šarić i Nurkić stižu na veliki humanitarni spektakl

Riječ je o događaju koji ima i snažnu društvenu dimenziju - sav prihod namijenjen je djeci s posebnim potrebama, što cijelom projektu daje dodatnu težinu i emociju.

Velika imena na parketu

Među najavljenim sudionicima nalaze se i NBA zvijezde poput Darija Šarića, Jusufa Nurkića i Ivice Zupca, uz niz poznatih regionalnih i europskih košarkaša, trenera i legendi ovog sporta.

Uz njih, na parketu i oko njega očekuju se i brojna druga poznata imena iz svijeta košarke - od bivših reprezentativaca do trenerskih veličina, što ovaj događaj čini jednim od najvećih u ovom dijelu Europe.

Turnir ‘Old Stars Zagreb’, u organizaciji udruga veterana 'Old Stars Zagreb '89' i 'Old Stars Ljubuški', održat će se od 15. do 17. svibnja 2026. godine, a humanitarna utakmica bit će odigrana u subotu u Gradskoj sportskoj dvorani u Ljubuškom.

Više od sporta

Organizatori ističu kako je cilj događaja puno širi od samog sporta. Osim što okuplja košarkašku elitu, turnir ima jasnu humanitarnu misiju - pomoći radu udruge ‘Duga’, koja skrbi o djeci s posebnim potrebama.

Takvi događaji posljednjih godina sve češće privlače veliku pažnju publike jer spajaju vrhunski sport i društvenu odgovornost, a Ljubuški se ovim spektaklom dodatno pozicionira kao važna destinacija sportskih događanja u regiji.