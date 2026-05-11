Evo što je rekao Alvaro Arbeloa odmah nakon debakla Reala u El Clasicu

Nakon utakmice pred novinare je izašao trener Reala Alvaro Arbeloa, koji nije skrivao razočaranje. Priznao je frustraciju navijača, čestitao Barceloni na tituli, ali i poručio da kraljevski klub mora pronaći način za povratak.

'Ne možemo puno toga reći jer razumijemo frustraciju, razočaranje i nezadovoljstvo koje navijači moraju osjećati zbog ove sezone. Jedino što možemo napraviti jest raditi, gledati prema budućnosti i naučiti iz svega što smo napravili loše', rekao je Arbeloa.

Potom je poslao poruku koja će posebno odjeknuti među navijačima Reala.

'Real Madrid se uvijek vraća. Pali smo mnogo puta i uvijek smo se dizali. Razumijem bijes navijača, imamo ga i mi. Moramo raditi kako bismo okrenuli situaciju', dodao je.

Arbeloa se žalio na mogući penal

Trener Reala osvrnuo se i na situaciju s Judeom Bellinghamom, smatrajući da je njegova momčad oštećena.

'Činilo mi se jasno da je bio udarac laktom. Treba pitati zašto se VAR nije uključio. Čestitam Barceloni na naslovu, utakmica im se vrlo rano otvorila, a mi moramo nastaviti s utakmicama koje su ostale', rekao je.

Govorio je i o izostanku Kyliana Mbappea, koji zbog problema s ložom nije nastupio u El Clasicu.

'Ne znam hoće li moći igrati do kraja sezone. Vidjet ćemo kako će se razvijati stanje. Volio bih da je bio na 100 posto i da je mogao igrati od početka', poručio je Arbeloa.

'Moramo staviti momčad ispred pojedinca'

Arbeloa je priznao da je Real previše bodova gubio u utakmicama u kojima to nije smio dopustiti.

'Moramo kolektivno napraviti korak naprijed, imati jasniju ideju što želimo raditi i staviti momčad ispred pojedinca. To je početak. Moramo naučiti iz toga što smo izgubili mnogo bodova protiv momčadi protiv kojih nismo smjeli', rekao je.

Do kraja sezone Real ima još tri utakmice, a Arbeloa je poručio da njegova momčad ne smije odustati.

'Naša sezona je danas završila, ali ne smijemo se opustiti. Moramo izaći i pobijediti u sve tri utakmice. Branimo nešto puno veće od nas i našeg prestiža - grb Real Madrida', zaključio je.