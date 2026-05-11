Barcelona slavila titulu, a Pedri potezom nakon El Clasica pokazao kakav je čovjek

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Barcelona je pobjedom protiv Real Madrida i službeno osvojila naslov prvaka Španjolske, a Camp Nou nakon posljednjeg zvižduka pretvorio se u veliku feštu.
Igrači su slavili s navijačima, stadion je gorio od emocija, a Barcelona je još jednom pokazala koliko je ove sezone bila moćna u najvećim utakmicama.
No usred velikog slavlja jedan trenutak potpuno je dirnuo nogometni svijet.
Glavni razlog nije bio ni gol, ni trofej, ni veliki El Clasico.
Bio je to Pedri.
Pedri prvo mislio na Flicka
Mladi veznjak Barcelone nakon utakmice stao je pred kamere i umjesto priče o slavlju poslao emotivnu poruku svom treneru Hansiju Flicku.
Njemački stručnjak na dan El Clasica doživio je težak obiteljski gubitak - preminuo mu je otac.
Unatoč ogromnoj boli Flick je ostao uz momčad i vodio Barcelonu u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.
Njegovi igrači odgovorili su mu na najbolji mogući način - pobjedom protiv najvećeg rivala i osvajanjem naslova.
A onda je Pedri rekao riječi koje su vrlo brzo obišle društvene mreže.
'Ovo je za Flickova oca'
'Ovu titulu u La Ligi posvećujemo Hansiju Flicku i gubitku koji je danas doživio. Neka njegov otac počiva u miru', rekao je Pedri.
Nakon toga dodao je još jednu kratku, ali snažnu rečenicu:
'Ovo je za Flickova oca, gore na nebu.'
U trenutku kada je mogao govoriti samo o velikoj pobjedi, trofeju i slavlju, Pedri je prvo pokazao poštovanje prema svom treneru i njegovoj obitelji.
Zbog toga su mnogi navijači nakon utakmice pisali da je mladi veznjak Barcelone pokazao nevjerojatnu zrelost, ljudskost i klasu.
I upravo zato je ova scena mnogima bila ljepša čak i od same titule.