Eksplodirao nakon debakla u El Clasicu: 'Mourinho će tražiti osam novih igrača'

Nakon utakmice posebno je oštar bio Tomas Roncero, poznati španjolski novinar i veliki navijač Reala, koji nije skrivao bijes zbog onoga što je vidio na Camp Nouu.

Roncero smatra da je Realu potrebna velika rekonstrukcija i da bi Jose Mourinho, ako preuzme momčad, odmah tražio drastične rezove.

'Mourinho će tražiti osam novih igrača. Siguran sam u to', rekao je Roncero.

Zatim je posebno prozvao nekoliko igrača, među njima i Kyliana Mbappea, koji je propustio El Clasico zbog problema s ložom.

'Camavinga je stalna kronika incidenata. Kylian nas sve pravi budalama...', poručio je Roncero.

Ljeto odluke za Real

Poraz od Barcelone samo je dodatno ogolio Realove probleme. Klub drugu sezonu zaredom ostaje bez trofeja, a u Španjolskoj se sve glasnije govori o velikoj čistki.

Najveći problemi vide se u obrani i veznom redu, gdje Real ove sezone nije imao ni stabilnost ni autoritet.

Ako Mourinho doista stigne, očekuje se da će tražiti potpunu slobodu u slaganju momčadi - baš kao u prvom mandatu 2010. godine.

Florentino Perez sada mora donijeti najteže odluke. Jer ovakav Real, nakon svega što se dogodilo ove sezone, više ne može ostati isti.