Kaos u Realu dobio novi nastavak: Mbappeova objava usred El Clasica dok Barca ima 2:0 odmah odjeknula

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Real Madrid ušao je u El Clasico u stanju potpunog kaosa. Svlačionicu posljednjih dana tresu svađe, sukobi i priče o fizičkim obračunima, navijači su sve nervozniji, a Kylian Mbappe ponovno je u središtu pozornosti - iako nije ni otputovao u Barcelonu.
Francuz je veliki derbi propustio zbog problema s ložom lijeve noge, no njegova odsutnost odmah je postala jedna od glavnih tema u Španjolskoj. Posebno zato što se oko njega posljednjih tjedana sve češće govori više zbog stvari izvan terena nego zbog onoga što pokazuje u dresu Reala.
A onda se Mbappe oglasio usred utakmice.
Objavio poruku dok je Real gubio
Tijekom prvog poluvremena, dok je Barcelona već vodila 2:0, Mbappe je na Instagram storyju objavio fotografiju na kojoj se vidi da gleda utakmicu.
Uz nju je napisao kratko:
'Hala Madrid.'
Objava je odmah izazvala veliki broj reakcija, posebno na društvenoj mreži X, gdje su navijači Reala već tijekom utakmice pokazivali ogromno nezadovoljstvo.
Realova situacija sve teža
Mbappeova poruka dolazi u trenutku kada se Real suočava s jednom od najturbulentnijih faza sezone.
Španjolski mediji danima pišu o narušenim odnosima u svlačionici, sukobima među igračima, mogućoj velikoj čistki i povratku Josea Mourinha na klupu. Uz sve to, dio navijača sve glasnije kritizira i Mbappea, od kojeg se očekivalo da bude lider u najvećim utakmicama.
Zato će i ova kratka objava, iako naizgled obična poruka podrške, u Madridu sigurno izazvati brojne komentare.
Jer u ovom trenutku u Realu više ništa nije obično.