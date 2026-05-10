Kaos u Realu dobio novi nastavak: Mbappeova objava usred El Clasica dok Barca ima 2:0 odmah odjeknula

Francuz je veliki derbi propustio zbog problema s ložom lijeve noge, no njegova odsutnost odmah je postala jedna od glavnih tema u Španjolskoj. Posebno zato što se oko njega posljednjih tjedana sve češće govori više zbog stvari izvan terena nego zbog onoga što pokazuje u dresu Reala.

A onda se Mbappe oglasio usred utakmice.

Objavio poruku dok je Real gubio

Tijekom prvog poluvremena, dok je Barcelona već vodila 2:0, Mbappe je na Instagram storyju objavio fotografiju na kojoj se vidi da gleda utakmicu.

Uz nju je napisao kratko:

'Hala Madrid.'

Objava je odmah izazvala veliki broj reakcija, posebno na društvenoj mreži X, gdje su navijači Reala već tijekom utakmice pokazivali ogromno nezadovoljstvo.