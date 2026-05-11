Flick vodio Barcelonu nekoliko sati nakon smrti oca pa rasplakao Camp Nou govorom nakon titule

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Barcelona je pobjedom 2:0 protiv Real Madrida osvojila naslov prvaka Španjolske, ali iza velikog slavlja na Camp Nouu skrivala se i jedna teška osobna priča.
Trener Barcelone Hansi Flick na dan El Clasica ostao je bez oca.
Unatoč ogromnom gubitku i najtežem mogućem udarcu, njemački stručnjak odlučio je ostati uz momčad i voditi Barcelonu u utakmici koja je odlučivala naslov prvaka.
Nakon posljednjeg zvižduka uslijedile su scene koje su dirnule nogometni svijet.
'Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak'
Flick je nakon osvajanja titule teško skrivao emocije.
'Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak. Dan je bio težak, preminuo mi je otac, ali momčad je bila fantastična i presretan sam. Dali su sve od sebe', rekao je njemački trener za Movistar.
Iako je Barcelona slavila naslov nakon pobjede protiv najvećeg rivala, Flick je cijelu večer djelovao ozbiljno i emocionalno slomljeno.
Navijači Barcelone nakon utakmice pružili su mu veliku podršku, igrači su ga bacali u zrak, a posebno emotivan bio je zagrljaj s predsjednikom Joannom Laportom.
Emotivan govor na Camp Nouu
Nakon podizanja pehara Flick se obratio navijačima na stadionu i još jednom pokazao koliko ga je sve pogodilo.
'Bila je ovo teška utakmica i dan koji nikada neću zaboraviti', rekao je.
Zatim je zahvalio svojim igračima, stožeru i ljudima u klubu.
'Iznad svega, iznimno sam ponosan što imam ovako sjajnu momčad. Hvala vam na svemu. Hvala vam na borbenom duhu koji pokazujete u svakoj utakmici. To zaista cijenim', poručio je Flick.
Na kraju nije želio duljiti.
'Mislim da sada moramo slaviti. Živjela Barca i živjela Katalonija', zaključio je pred oduševljenim Camp Nouom.
U večeri kada je Barcelona osvojila naslov prvaka, Flick je istodobno proživljavao najveću profesionalnu sreću i jednu od najtežih privatnih boli.