Flick vodio Barcelonu nekoliko sati nakon smrti oca pa rasplakao Camp Nou govorom nakon titule

Trener Barcelone Hansi Flick na dan El Clasica ostao je bez oca.

Unatoč ogromnom gubitku i najtežem mogućem udarcu, njemački stručnjak odlučio je ostati uz momčad i voditi Barcelonu u utakmici koja je odlučivala naslov prvaka.

Nakon posljednjeg zvižduka uslijedile su scene koje su dirnule nogometni svijet.

'Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak'

Flick je nakon osvajanja titule teško skrivao emocije.

'Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak. Dan je bio težak, preminuo mi je otac, ali momčad je bila fantastična i presretan sam. Dali su sve od sebe', rekao je njemački trener za Movistar.

Iako je Barcelona slavila naslov nakon pobjede protiv najvećeg rivala, Flick je cijelu večer djelovao ozbiljno i emocionalno slomljeno.

Navijači Barcelone nakon utakmice pružili su mu veliku podršku, igrači su ga bacali u zrak, a posebno emotivan bio je zagrljaj s predsjednikom Joannom Laportom.