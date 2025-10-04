Inter uvjerljivo do prvog mjesta u Serie A: Sučić ušao s klupe

Inter je privremeno izbio na prvo mjesto ljestvice. Ima 12 bodova kao Milan, Napoli i Roma, ali sve te tri momčadi imaju utakmicu manje.

Već u šestoj minuti Martinez je načeo goste iz Cremone, dok je Bonny u 38. minuti postigao gol za 2:0. Francuski 21-godišnji igrač Ange Bony bio je najbolji pojedinac utakmice jer je osim gola i asistencije u prvom poluvremenu u nastavku još dva puta asistirao. Golove su zabijali Dimarco u 55. i Barella u 57. minuti.

Potom je Inter stao zadovoljan rezultatom, a u samom finišu je Bonazolli postigao počasni pogodak za goste. Hrvatski nogometaš Petar Sučić zaigrao je za Inter od 75. minute.