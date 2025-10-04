BEZ PROBLEMA

Inter uvjerljivo do prvog mjesta u Serie A: Sučić ušao s klupe

N.M. / Hina

04.10.2025 u 20:14

Petar Sučić Inter Milan
Petar Sučić Inter Milan Izvor: Profimedia / Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Cremonese 4:1 u dvoboju šestog kola talijanske Serie A, što je gostima bio prvi ligaški poraz ove sezone.

Inter je privremeno izbio na prvo mjesto ljestvice. Ima 12 bodova kao Milan, Napoli i Roma, ali sve te tri momčadi imaju utakmicu manje.

vezane vijesti

Već u šestoj minuti Martinez je načeo goste iz Cremone, dok je Bonny u 38. minuti postigao gol za 2:0. Francuski 21-godišnji igrač Ange Bony bio je najbolji pojedinac utakmice jer je osim gola i asistencije u prvom poluvremenu u nastavku još dva puta asistirao. Golove su zabijali Dimarco u 55. i Barella u 57. minuti.

Potom je Inter stao zadovoljan rezultatom, a u samom finišu je Bonazolli postigao počasni pogodak za goste. Hrvatski nogometaš Petar Sučić zaigrao je za Inter od 75. minute.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Slaven u rijetko viđenoj utakmici slomio Osijek. Pogledajte golove i isključenje Nestorovskog

SLAVEN BELUPO
2:1
OSIJEK
NEVIĐENA SEKVENCA

NEVIĐENA SEKVENCA

Pogledajte najluđih 90 sekundi SHNL-a ove sezone
slaven - osijek

slaven - osijek

Ljutiti Rožman divljao na klupi. 'Nikad ga nisam ovakvog vidio...'

najpopularnije

Još vijesti