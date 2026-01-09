U SKLADU S VREMENOM

Petorica igrača otišlo iz Zrinjskog; Igor Štimac najavio trening za pamćenje!

S.Š. / Hina

09.01.2026 u 21:32

Igor Štimac i Marijo Tot
Igor Štimac i Marijo Tot Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Redove Zrinjskog iz Mostara, aktualnog nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine kojega vodi Igor Štimac, napustilo je ili je otišlo na posudbu petorica igrača na početku priprema za nastavak proljetnog dijela natjecanja, koje su započele u petak u Međugorju.

Kako su potvrdili na službenoj internetskoj stranici kluba Vitalie Damascan, Jakov Pranjić, Ilija Mašić, Ante Sušak i Mihajlo Ševa neće biti dio igračkog kadra u proljetnom nastavku kada Zrinjski nastavlja natjecanja na tri fronta - domaćem prvenstvu i kupu, te Konferencijskoj ligi. Uz to predviđen je i susret Superkupa protiv Sarajeva.

Moldavski reprezentativac Vitalie Damascan potpisao je za izraelski Maccabi Benei Reineh, Ante Sušak i Mihajlo Ševa otišli su na posudbe u Rudeš, odnosno u Laktaše. Hrvatski krilni napadač Jakov Pranjić će prema medijskim najavama u slovensko Celje, dok nije obznanjeno gdje će stoper Ilija Mašić. Na početku priprema izostali su Darko Velkovski, Ivan Posavec, Slobodan Jakovljević i napadač Nemanja Bilbija.

Trener Štimac je u izjavi za Youtube kanal Zrinjskog izjavio da klub očekuje velika iskušenja, te da su visoka očekivanja.

'Čvrsto vjerujemo u aktualni kadar. Ozljede su sanirane u najvećem dijelu', rekao je Štimac.

Uz smijeh je najavio kako će prvi trening igrači 'odraditi grudanjem i pravljenjem snjegovića', jer se i kamp u Međugorju zabijelio.

Najavio je kako se očekuje da se momčadi priključi nekoliko pojačanja sljedećih dana ne otkrivajući o kojim imenima je riječ. Sljedećeg tjedna Zrinjski će doznati i protivnika u nokaut fazi natjecanja Konferencijske lige.

Zrinjski može u play‑offu Konferencijske lige 2025/26. igrati protiv švicarske Lausanne ili Crystal Palacea, a ždrijeb za ovu fazu natjecanja održat će se 16. siječnja u švicarskom Nyonu.

Ako prođe, Zrinjski bi u osmini finala mogao igrati protiv ciparskog AEK-a iz Larnaca ili njemačkog Mainza s kojim se susreo u skupini kada je poražen s 0:1.

