Dagur Sigurdsson nakon poraza od Njemačke otkrio što ga je posebno razočaralo: To je bilo kriminalno!

'Nisam zadovoljan rezultatom i dijelom naše izvedbe koja nije bila dovoljno dobra', rekao je Dagur Sigurdsson nakon utakmice pa otkrio što ga je posebno razočaralo:

'Najgore je bilo vraćanje u obranu. Bili smo jako otvoreni, nismo se previše skupili. To je bilo kriminalno, užasno. Velika većina golova pala je kroz sredinu naše obrane, nismo bili dovoljno čvrsti.'

Njemačka je u Areni Zagreb zasluženo slavila.

'Čestitke Njemačkoj na pobjedi. Bio je ovo dobar test i za nas i za njih. S naše strane je bilo dosta grešaka, nisam bio zadovoljan povratnom trkom, a nismo bili tako dobri ni u napadu. Možemo popraviti puno stvari. Vrlo sam sretan što smo se vratili u Arenu Zagreb i opet doživjeli ovakvu podršku navijača. Hvala vam na tome i veselim se utakmici u Hannoveru', kazao je Sigurdsson, a osvrnuo se i na vrijeme kad je bio njemački izbornik:

'Prošlo je 10 godina kako sam vodio Njemačku, a još su tu 3-4 igrača iz mojeg vremena. Bilo je lijepo opet ih vidjeti. Uvijek je teško igrati protiv Njemačke, zadnje dvije-tri utakmice smo pobijedili, ali uvijek je bilo napeto. Dat ćemo sve od sebe da do pobjede dođemo u Hannoveru', zaključio je Dagur Sigurdsson.