Jeste li primijetili što je Dagur Sigurdsson napravio za vrijeme hrvatske himne?

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke s 29:32.

Hrvatska je u Areni Zagreb ugostila Njemačku u prvoj od dvije provjere uoči nastupa na Europskom rukometnom prvenstvu, a prije nego što je utakmica uopće krenula, dogodio se trenutak koji je mnogima zapeo za oko.

Nakon što je intonirana njemačka himna, Arenom je odjeknula ‘Lijepa naša’. Publika i igrači stavili su ruku na srce i zapjevali, a među njima i hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson. Islanđanin je time ispunio obećanje koje je dao još u ožujku 2024., kada je tek počinjao svoju priču s Hrvatskom.

Obećanje iz ožujka 2024.

Tada, nakon utakmice Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama za Olimpijske igre, Sigurdsson je govorio o tome koliko mu je važno uklopiti se u momčad i kulturu, pa se dotaknuo i himne.

‘Želim biti dio momčadi, dio kulture i mislim da je dobro da, kada se intonira himna, pjevaš zajedno s ostalima i tako uđeš s pravim raspoloženjem u utakmicu. To sam radio dok sam bio igrač, a tradiciju nastavljam i kao trener. Pokušavam naučiti riječi himne, imam još dvije utakmice da se popravim’, rekao je tada Sigurdsson.

‘Lijepa naša’ kao poruka

U Areni Zagreb pokazao je da je obećanje shvatio ozbiljno. Sigurdsson je i ovaj put stavio ruku na srce i pjevao, a nije mu to prvi put. Sličan trenutak zabilježen je i nakon osvajanja svjetskog srebra, kada je na dočeku s igračima i navijačima zapjevao na hrvatskom i dao još jednu potvrdu da se potpuno uklopio u momčad i okruženje.

Snimka tog trenutka ubrzo se proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile jasne: navijači su prepoznali gestu koja često znači više od riječi. Video pogledajte na OVOM linku.