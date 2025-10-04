ZABETONIRAN

Ne ide pa ne ide: Dominik Livaković još jednom ostao na klupi u pobjedi Girone

N.M. / Hina

04.10.2025 u 19:09

Dominik Livaković
Dominik Livaković Izvor: Profimedia / Autor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Girone su na domaćem terenu pobijedili Valenciju 2:1, u osmom kolu španjolske Primere, a hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković opet je bio na klupi domaćih.

Katalonska momčad povela je u 18. minuti preko ukrajinskog napadača Vladislava Vanata, Diego López izjednačio je za Valenciju u 57. minuti, a šest minuta kasnije Arnau Martínez postigao je gol za pobjedu Girone.

vezane vijesti

Domaća momčad igrala je s deset igrača od 80. minute, nakon što je Ivan Martín dobio drugi žuti karton, a i trener Girone Michel Sánchez također je isključen u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Valencia, nakon drugog uzastopnog poraza, nalazi se na 14. mjestu tablice Primere s osam bodova, dok je Girona zabilježila prvi trijumf sezone i nalazi se na 16. mjestu sa šest bodova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Slaven u rijetko viđenoj utakmici slomio Osijek. Pogledajte golove i isključenje Nestorovskog

SLAVEN BELUPO
2:1
OSIJEK
NEVIĐENA SEKVENCA

NEVIĐENA SEKVENCA

Pogledajte najluđih 90 sekundi SHNL-a ove sezone
slaven - osijek

slaven - osijek

Ljutiti Rožman divljao na klupi. 'Nikad ga nisam ovakvog vidio...'

najpopularnije

Još vijesti