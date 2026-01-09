AFRIČKI KUP NACIJA

Marokanci sjajno koriste ulogu domaćina; stigli već do polufinala

S.Š. / Hina

09.01.2026 u 22:05

Slavlje igrača Maroka
Slavlje igrača Maroka Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI
Bionic
Reading

Nogometaši Maroka, domaćini ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, plasirali su se u polufinale nakon što su u Rabatu s 2:0 pobijedili Kamerun.

Suparnika u polufinalu Maroko će saznati u subotu kada svoj četvrtfinalni dvoboj igraju Alžir i Nigerija.

Od početka je Maroko bio bolji, a poveo je u 26. minuti. Nakon kornera se najbolje snašao Brahim Diaz i pogodio za 1:0 Marokanaca. Do 74. minute domaća reprezentacija je imala minimalno vodstvo, a tada je pobjednik odlučen. Loptu je na desetak metara iskosa dočekao Saibari i žestoko je pospremio u suprotni kut za konačnih 2:0.

Ranije su nogometaši Senegala kao prvi izborili polufinale ovogodišnjeg Kupa nacija, oni su u Tangeru svladali Mali s minimalnih 1:0. Jedini je pogodak postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog vratara. Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.

S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.

Afrički Kup nacija, četvrtfinale:

  • Maroko - Kamerun 2:0 (Diaz 26, Saibari 74)
  • Senegal - Mali 1:0 (Ndiaye 27)

Parovi polufinala:

  • Senegal - Egipat ili Obala Bjelokosti
  • Maroko - Alžir ili Nigerija

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
20 SRETNIKA

20 SRETNIKA

Sigurdsson rastužio dvojicu igrača; evo konačnog popisa putnika na EURO
TRPI KRITIKE

TRPI KRITIKE

Talijani napali trenera Milana zbog Modrića: 'Zašto to radi?'
U SKLADU S VREMENOM

U SKLADU S VREMENOM

Petorica igrača otišlo iz Zrinjskog; Igor Štimac najavio trening za pamćenje!

najpopularnije

Još vijesti