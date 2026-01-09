Evo što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon drame na San Siru

Milan je u 18. kolu Serie A na San Siru odigrao 1:1 protiv Genoe u utakmici koja je imala sve: vodstvo gostiju, nervozu domaćih i penal za goste u posljednjim sekundama koji je mogao okrenuti cijelu priču. Genoa je povela u 28. minuti golom Lorenza Colomba, a Milan je izjednačio u 92. minuti, kada je Leao glavom zabio nakon kornera. U samoj završnici Genoa je dobila kazneni udarac za pobjedu, ali je Nicolae Stanciu u 99. minuti promašio.

Modrićev prekid postao je jedna od glavnih tema nakon utakmice, iako se ni tu svi ne slažu oko dojma. Eurosport Italia dao mu je ocjenu 6 i opisao ga kao pomalo izgubljenog protiv fizički agresivnog veznog reda Genoe, ali je naglasio da je ‘nadoknadio’ večer kornerom iz kojeg je pao gol.

Sport Virgilio također mu je dao 6, uz poruku da, i bez posebnih ‘bljeskova’, njegova kontrola lopte i upravljanje tempom i dalje rade razliku te donose kvalitetu i viziju u Milanovu igru.

Najvišu ocjenu u ovom presjeku dao je MilanNews: 6,5. U osvrtu ističu da mu je Vitinha bio stalno ‘na leđima’ i otežavao posao, ali da je, kad bi se oslobodio čuvara, često pronalazio prostor i povezivao Milanove napade. Dodaju i da u prvom dijelu suigrači nisu dovoljno kvalitetno pratili njegove ideje.

S druge strane, SempreMilan mu je dao 5,5. Pišu da je odradio svoje kao defenzivni vezni po pitanju trke i uključenosti, ali da je po svojim standardima mogao biti precizniji u situacijama oko ruba kaznenog prostora. Napominju i da je korner kod izjednačujućeg gola bio skrenut od braniča Genoe prije nego što je lopta došla do Leaa.