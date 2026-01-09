Pogledajte sve golove; Kovačeva Borussia dva puta vodila, ali se spašavala u sudačkoj nadoknadi

Borussia (D), koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, vodila je 1:0 i 2:1, ali se na kraju spašavala i spasila poraza golom u šestoj minuti nadoknade. Prethodno je Eintracht pogodak za 3:2 zabio u drugoj minuti nadoknade.

Borussia (D) je povela već u 10. minuti pogotkom Beiera. Domaćin se brzo uspio vratiti i to nakon što je Uzun pogodio s bijele točke u 22. minuti.

Sve do 68. minute stajalo je 1:1 kada je gostujući igrač Nmecha potegnuo s 18 metara, a lopta se nekako od vratnice odbila i ušuljala u domaću mrežu za 2:1 Borussije (D). Tom prilikom gosti su još kraće nego u prvom dijelu uživali u vodstvu jer je već u 71. minuti ovozimsko pojačanje Eintrachta Ebnoutalib pogodio za 2:2.

Sve do kraja gosti su dominirali, okvir vrata je spašavao domaćina koji je potom poveo. U 90'+2 minuti je Dahoud dobro pucao s desetak metara iskosa za 3:2 i veliko domaće slavlje. No, Eintracht nije zadržao pobjedu već je u 90'+6 minuti Chukwuemeka zabio za konačnu podjelu bodova i 3:3.

Oba su kluba ostala na svojim pozicijama, Eintracht je sedmi, a Borussia (D) druga.

Subotnji parovi ovog kola su Freiburg - Hamburg, Heidenheim - Köln, Union Berlin - Mainz i Bayer - Stuttgart, dok će u nedjelju igrati Borussia (M) - Augsburg i Bayern - Wolfsburg.