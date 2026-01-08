Ponoćna transfer-bomba: Dinamo prihvatio ponudu za Luku Stojkovića

Dinamo je prihvatio ponudu Al Jazire za Luku Stojkovića, tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore. Prema tim navodima, Dinamov sportski sektor dao je zeleno svjetlo na ponudu vrijednu 4 milijuna eura – 3,5 milijuna fiksno, uz dodatnih 500 tisuća eura kroz bonuse.

Isti izvor navodi da se sada čeka potvrda Nadzornog odbora, ali i odluka samog Stojkovića želi li prihvatiti transfer u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Time je njegov odlazak s Maksimira postao znatno izgledniji nego što se činilo na početku priče.

Stojković je ove sezone odigrao 20 utakmica u svim natjecanjima, pritom zabio tri gola i upisao dvije asistencije, no kod trenera Marija Kovačevića nije u prvom planu.