Čabraja nakon poraza: 'Hajduk nije stvorio više od nas, do crvenog smo bili u egalu'

04.10.2025 u 18:47

Silvijo Čabraja
Silvijo Čabraja
U prvom subotnjem ogledu devetog kola SHNL-a nogometaši splitskog Hajduka su u Vinkovcima svladali domaći Vukovar 1991 s minimalnih 1:0

Vukovar je odigrao odličnu utakmicu te unatoč igraču manje stvorio pregršt prilika. Ipak, na kraju je presudila kvaliteta Rokasa Pukštasa koji je zabio pobjednički pogodak za Splićane.

Strateg Vukovara Silvijo Čabraja bio je ponosan na svoju momčad. Nakon utakmice bio je razočaran ishodom:

'Igračima svaka čast na htijenju i zalaganju. Stvorili smo nekoliko izglednih prilika. Ne mogu biti nezadovoljan, ali eto jedan kiks, ne isprati se igrač i primimo pogodak. Bili bi sretniji, naravno, da smo uzeli bod. Bili smo blizu. Vjerujem kako su nas već svi otpisali, ali nakon danas vjerujem da imamo snage za ostati u ligi. Mislim da Hajduk nije stvorio ništa više šansi od nas i da smo do crvenog kartona bili u egalu', rekao je Čabraja.

Vukovar - Hajduk 0:1 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

supersport hnl

