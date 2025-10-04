NEVIĐENA SEKVENCA

Pogledajte najluđih 90 sekundi SHNL-a ove sezone

N.M.

04.10.2025 u 19:46

Crveni Nestorovskog
Crveni Nestorovskog Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
U utakmici devetog kola Supersport HNL-a između Slaven Belupa i Osijeka vidjeli smo najluđih 90 sekundi ove sezone.

Sve je krenulo u 68. minuti ulaskom Styope Mkrtčjana na mjesto stopera. Već nekoliko sekundi kasnije, Ilija Nestorovski ga je u skoku pogodio laktom i zaradio žuti karton.

Armenski stoper nije lako prešao prijeko toga te ga je samo minutu kasnije 'dočekao' Nestorovskog i sam zaradio žuti karton.

Nakon toga se pak Nestorovski htio osvetiti Mkrtčjanu te ga je još jednom u skoku pogodio laktom. Sudac Čulina je još jednom sankcionirao Makedonca žutim kartonom i poslao ga na ranije tuširanje. Najluđu sekvencu SHNL-a ove sezone pogledajte u videu ispod.

Dva žuta Nestorovskog Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Pogledajte najluđih 90 sekundi SHNL-a ove sezone
