'Želimo im se osvetiti u finalu Lige prvaka': Saka otkrio želju cijele svlačionice Arsenala

06.05.2026 u 21:06

Arsenal - Atletico
Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL/EPA
Arsenal je ponovno među elitom europskog nogometa. Nakon dramatične pobjede protiv Atletica i plasmana u prvo finale Lige prvaka nakon čak 20 godina, euforija u Londonu ne jenjava. No dok navijači već sanjaju trofej, u svlačionici Topnika postoji jedna vrlo jasna želja - svi žele istog protivnika u finalu. To je javno priznao i junak utakmice Bukayo Saka.

Saka je pogotkom protiv Atletica odveo Arsenal u veliko finale, a odmah nakon utakmice otvoreno je progovorio o tome koga bi Topnici željeli vidjeti s druge strane.

'U svlačionici svi navijamo za Bayern protiv PSG-a kako bi igrali protiv nas u finalu', rekao je Saka.

Zatim je dodao rečenicu koja je odmah izazvala buru među navijačima:

'Čak i navijači žele Bayern kako bismo im se mogli osvetiti'.

Arsenal lovi sezonu iz snova

Topnici su sinoć pobjedom 1:0 na Emiratesu izbacili Atletico nakon što je prvi susret u Madridu završio 1:1. Time su izborili tek drugo finale Lige prvaka u povijesti kluba.

Posljednji put Arsenal je u finalu igrao 2006. godine, kada je u Parizu izgubio od Barcelone 2:1 nakon isključenja Jensa Lehmanna.

Sada londonski klub sanja puno veći kraj sezone. Osim Lige prvaka, Arsenal je i dalje u utrci za naslov prvaka Engleske.

Tri kola prije kraja Premier lige imaju pet bodova više od Manchester Cityja, doduše uz utakmicu više, pa je sve i dalje u njihovim rukama.

No prije svega oči su uprte prema Münchenu, gdje Bayern i PSG igraju uzvrat polufinala nakon spektakularnih 5:4 za Parižane u prvoj utakmici.

A u Londonu je već jasno - Arsenal želi Bayern.

Umro je Vladimir Cvetković, košarkaška ikona i jedan od najvećih u povijesti Crvene zvezde
Realova svlačionica puca po šavovima: Dvije zvijezde se potukle uoči El Clásica
'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

