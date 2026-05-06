'Želimo im se osvetiti u finalu Lige prvaka': Saka otkrio želju cijele svlačionice Arsenala

Saka je pogotkom protiv Atletica odveo Arsenal u veliko finale, a odmah nakon utakmice otvoreno je progovorio o tome koga bi Topnici željeli vidjeti s druge strane.

'U svlačionici svi navijamo za Bayern protiv PSG-a kako bi igrali protiv nas u finalu', rekao je Saka.

Zatim je dodao rečenicu koja je odmah izazvala buru među navijačima:

'Čak i navijači žele Bayern kako bismo im se mogli osvetiti'.

Arsenal lovi sezonu iz snova

Topnici su sinoć pobjedom 1:0 na Emiratesu izbacili Atletico nakon što je prvi susret u Madridu završio 1:1. Time su izborili tek drugo finale Lige prvaka u povijesti kluba.

Posljednji put Arsenal je u finalu igrao 2006. godine, kada je u Parizu izgubio od Barcelone 2:1 nakon isključenja Jensa Lehmanna.

Sada londonski klub sanja puno veći kraj sezone. Osim Lige prvaka, Arsenal je i dalje u utrci za naslov prvaka Engleske.

Tri kola prije kraja Premier lige imaju pet bodova više od Manchester Cityja, doduše uz utakmicu više, pa je sve i dalje u njihovim rukama.

No prije svega oči su uprte prema Münchenu, gdje Bayern i PSG igraju uzvrat polufinala nakon spektakularnih 5:4 za Parižane u prvoj utakmici.

A u Londonu je već jasno - Arsenal želi Bayern.