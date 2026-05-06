Navijači Bayerna pripremili spektakularnu koreografiju uoči polufinala Lige prvaka

Uoči utakmice, navijači Bayerna pripremili su koreografiju za pamćenje. Cijela navijačka tribina razvila je koreografiju uz poruku 'Schiesst uns ins finale', odnosno 'vodi nas u finale'.

Rasprodana Allianz Arena je euforično dočekala početak utakmice u nadi da njihovi miljenici mogu režirati preokret nakon što su u prvoj utakmici poraženi s 4:5.

No, nije moglo bolje krenuti za goste iz Pariza. Kvaratskhelia je odmah u trećoj minuti pobjegao obrani Bayerna i poslao oštru povratnu loptu. Na njoj je prvi bio Ousmane Dembele koji zakucava loptu iznad nemoćnog Manuela Neuera.



