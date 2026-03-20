Garcia je Livaji poslao brutalnu poruku: 'Ne pitam igrače što oni žele'

Otvorio je dušu kapetan Marko Livaja nakon što je prošlog vikenda zabio 100. gol u dresu Hajduka. Tema je naravno bila odnos s trenerom Gonzalom Garcijom koji je miljama daleko od idealnog...

'Bila je ta ozljeda koja se desila i koja je trebala biti dva tjedna, ali na kraju se odužila na dva mjeseca na račun nečije pogreške u klubu. Nećemo govoriti čija je greška... To me sigurno izbacilo iz ritma. Igram nogomet 15 godina tako da to sve razumijem, ali normalno da me neke stvari ljute...'

'Nemam stvarno nikakvih problema s njim. On ima neki svoj stil nogometa koji vidi, ja mislim drugačije. Nije neka svađa ili nešto, dobar je odnos. Jednostavno vidi drugačije nogomet nego ja i vidi neke drugačije tipove igrača nego što sam ja', kazao je tada Livaja te se osvrnuo i na neočekivano dug oporavak nakon ozljede:

A danas je trener Gonzalo Garcia javno odgovorio Livaji. Ove izjave sigurno neće baš najbolje sjesti kapetanu Bilih, dojam je da se njihov sukob nastavlja, a sve na štetu Hajduka.

'Očekujem od igrača kad su na terenu da rade neke stvari, a ja donosim odluke tko će igrati po tome kako se ponašanju na treningu, što rade na terenu i kako se odnose prema suigračima. Ja želim igrati kako sam igrao s Istrom, te kako smo igrali ovdje puno puta. Ofenzivno, želimo pritiskati i biti bolji. To je kako ja želim igrati. Mislim da smo to pokazali od početka. Ne pitam igrače individualno što oni žele', jasno je odgovorio Garcia na pitanje da prokomentira Livajinu izjavu pa se osvrnuo i na kapetanovu dugu ozljedu:

'Neću davati svoje mišljenje, ali znam točno što se događalo svaki dan. Na početku nisam, ali kasnije sam počeo shvaćati što se događa. Neću reći što se dogodilo, ali znam. Znam što se događa sa svim igračima koji su ozlijeđeni', ostao je tajnovit Garcia.

Tako se sukob na relaciji Garcia - Livaja nastavlja, a sve na štetu Hajduka koji je ove sezone ostao bez trofeja. Netko na samom kraju to mora i platiti, pitanje je samo hoće li se čelni ljudi kluba odlučiti stati na stranu trenera Garcije ili kapetana Livaje. Jer ove dvojica zajedno jednostavno ne mogu, to je sad kristalno jasno.