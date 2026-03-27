Evo što su najjači kolumbijski mediji napisali odmah nakon poraza od Hrvatske

Kolumbija je povela već u 2. minuti golom Ariasa, no Hrvatska je brzo odgovorila - Luka Vušković izjednačio je u 6., a pobjedu je donio Igor Matanović u 42. minuti.

Poraz Kolumbije odjeknuo je i u njihovim medijima, koji su složni u jednome - utakmica protiv Hrvatske razotkrila je brojne slabosti uoči Svjetskog prvenstva.

Najčitaniji kolumbijski portal Futbolred donosi naslov: 'Kolumbija nije uspjela pronaći rješenje za Hrvatsku, ali nema mjesta panici'. U analizi ističu kako je reprezentacija dobro otvorila utakmicu, ali potom pala u igri.

Naglašavaju da je ključ poraza bio u lošoj organizaciji obrane i problemima u presingu, dok su u napadu ostali bez prave podrške za Luisa Díaza. Hrvatska je, s druge strane, kažnjavala svaku pogrešku.

Portal El Espectador utakmicu stavlja u širi kontekst priprema za SP i pod naslovom 'Kolumbija poražena 2:1 od Hrvatske u SAD-u' naglašava kako je riječ o važnom testu protiv jedne od najjačih europskih reprezentacija.

Ističu kako je ovakav dvoboj bio idealna prilika za provjeru stvarne razine momčadi, posebno protiv Hrvatske koja je igrala polufinale posljednja dva Svjetska prvenstva.

Najkritičniji je bio ESPN Colombia, koji piše: 'Kolumbija izgubila od Hrvatske uz obrambene pukotine koje zabrinjavaju'.

U njihovoj analizi jasno se ističe kako je momčad nakon ranog vodstva izgubila kontrolu, dopustila brzi povratak Hrvatske i pokazala ozbiljne probleme u defenzivi - od lošeg postavljanja do velikih prostora koje su Vatreni koristili.

Zaključak kolumbijskih medija je jasan - poraz od Hrvatske nije tragedija, ali je ozbiljno upozorenje.