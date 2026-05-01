Iznenada preminuo Goran Županac. Njegov je gol zauvijek promijenio povijest Slaven Belupa

Vijest o njegovoj smrti pogodila je Slaven Belupo, koji se od nekadašnjeg igrača oprostio emotivnom porukom putem službenih kanala. Goran Županac je ostao trajno upisan u klupsku povijest kao čovjek koji je zabio prvi gol u odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije 1997. godine, susretu koji je Koprivničanima otvorio vrata Prve HNL.

Bio je dio legendarne generacije Slaven Belupa koja je izborila ulazak u hrvatsku nogometnu elitu, a upravo se njegov gol za 1:0 u 30. minuti utakmice drugog kruga kvalifikacija i danas pamti kao jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti kluba. Slaven Belupo tada je slavio 2:0, a od tog ulaska među najbolje hrvatske klubove više nikada nije ispao iz najvišeg ranga.

Iz kluba su se od njega oprostili riječima:

'Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.'