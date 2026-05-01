počivao u miru

Iznenada preminuo Goran Županac. Njegov je gol zauvijek promijenio povijest Slaven Belupa

I.Ž.

01.05.2026 u 22:28

Goran Županac Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot / Facebook
Goran Županac, bivši nogometaš Slaven Belupa i član jedne od najvažnijih generacija u povijesti koprivničkog kluba, iznenada je preminuo u 52. godini

Vijest o njegovoj smrti pogodila je Slaven Belupo, koji se od nekadašnjeg igrača oprostio emotivnom porukom putem službenih kanala. Goran Županac je ostao trajno upisan u klupsku povijest kao čovjek koji je zabio prvi gol u odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije 1997. godine, susretu koji je Koprivničanima otvorio vrata Prve HNL.

Bio je dio legendarne generacije Slaven Belupa koja je izborila ulazak u hrvatsku nogometnu elitu, a upravo se njegov gol za 1:0 u 30. minuti utakmice drugog kruga kvalifikacija i danas pamti kao jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti kluba. Slaven Belupo tada je slavio 2:0, a od tog ulaska među najbolje hrvatske klubove više nikada nije ispao iz najvišeg ranga.

Iz kluba su se od njega oprostili riječima:

'Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.'

Župančev gol protiv Cibalije bio je trenutak koji je trajno obilježio put Slaven Belupa. Na stadionu u Kranjčevićevoj tog je dana počela priča o klubu koji će postati stabilan prvoligaš i važan dio hrvatskog nogometa.

Zato je vijest o njegovoj smrti posebno teško odjeknula u Koprivnici i među navijačima koji i danas pamte tu generaciju. Goran Županac ostaje upamćen kao dio momčadi koja je ispisala najveće stranice klupske povijesti i kao igrač čije ime zauzima posebno mjesto u sjećanju. U karijeri je Županac igrao i za NK Zagreb.

Preminuo je samo mjesec dana prije 52. rođendana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

neočekivani izbor

Bivši golman Hajduka stiže u Dinamo kao zamjena za Dominika Livakovića?!
Veliko olakšanje

Pep Guardiola je upravo objavio fantastičnu vijest o Jošku Gvardiolu
supersport hnl

Dinamo protiv Gorice bez važnog igrača, a Kovačević se požalio: 'Još neki imaju problema'

najpopularnije

Još vijesti