Iznenada preminuo Goran Županac. Njegov je gol zauvijek promijenio povijest Slaven Belupa

Goran Županac, bivši nogometaš Slaven Belupa i član jedne od najvažnijih generacija u povijesti koprivničkog kluba, iznenada je preminuo u 52. godini
Vijest o njegovoj smrti pogodila je Slaven Belupo, koji se od nekadašnjeg igrača oprostio emotivnom porukom putem službenih kanala. Goran Županac je ostao trajno upisan u klupsku povijest kao čovjek koji je zabio prvi gol u odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije 1997. godine, susretu koji je Koprivničanima otvorio vrata Prve HNL.
Bio je dio legendarne generacije Slaven Belupa koja je izborila ulazak u hrvatsku nogometnu elitu, a upravo se njegov gol za 1:0 u 30. minuti utakmice drugog kruga kvalifikacija i danas pamti kao jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti kluba. Slaven Belupo tada je slavio 2:0, a od tog ulaska među najbolje hrvatske klubove više nikada nije ispao iz najvišeg ranga.
Iz kluba su se od njega oprostili riječima:
'Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.'
Župančev gol protiv Cibalije bio je trenutak koji je trajno obilježio put Slaven Belupa. Na stadionu u Kranjčevićevoj tog je dana počela priča o klubu koji će postati stabilan prvoligaš i važan dio hrvatskog nogometa.
Zato je vijest o njegovoj smrti posebno teško odjeknula u Koprivnici i među navijačima koji i danas pamte tu generaciju. Goran Županac ostaje upamćen kao dio momčadi koja je ispisala najveće stranice klupske povijesti i kao igrač čije ime zauzima posebno mjesto u sjećanju. U karijeri je Županac igrao i za NK Zagreb.
Preminuo je samo mjesec dana prije 52. rođendana.