Pogledajte kako je sjajni Ivan Šaranić s dva nova gola odveo nogometaše Sesveta do pobjede

Sesvete su u 29. kolu SuperSport Prve NL na domaćem terenu uvjerljivo pobijedile Karlovac 1919 3:0 i zadržale se u borbi za plasman u SuperSport HNL

Domaća momčad pitanje pobjednika praktički je riješila već u prvom poluvremenu, kada je stvorila veliku prednost i do kraja mirno privela susret kraju. Sve je počelo već u drugoj minuti. Antonio Ćaćić izborio je kazneni udarac, a Ivan Šaranić sigurno ga pretvorio u vodstvo Sesveta. Bio je to idealan ulazak domaćih u utakmicu i jasan znak u kojem će smjeru ići utakmica.

Karlovac je ubrzo mogao do izjednačenja, ali je Karlo Žiger sjajno reagirao nakon prilike Frana Žilinskog i sačuvao mrežu. Pokazalo se da je to bio jedan od ključnih trenutaka utakmice jer su Sesvete vrlo brzo kaznile propuštenu šansu gostiju. Na 2:0 povisio je Bartol Kardum u 20. minuti nakon još jedne važne akcije Antonija Ćaćića, koji je ponovno bio jedan od glavnih pokretača domaće momčadi. Sesvete su i nakon drugog gola nastavile kontrolirati utakmicu, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela stigao je i treći gol. Nakon novog kaznenog udarca, ovaj put poslije prekršaja na Robertu Marijanoviću, ponovno je precizan bio Ivan Šaranić i tako svojim drugim golom na utakmici praktički zaključio priču. Bio mu je to ukupno 14 gol ove sezone te je sad prvi strijelac SuperSport Prve lige!

