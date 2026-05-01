Pogledajte kako je sjajni Ivan Šaranić s dva nova gola odveo nogometaše Sesveta do pobjede

Sesvete su u 29. kolu SuperSport Prve NL na domaćem terenu uvjerljivo pobijedile Karlovac 1919 3:0 i zadržale se u borbi za plasman u SuperSport HNL
Domaća momčad pitanje pobjednika praktički je riješila već u prvom poluvremenu, kada je stvorila veliku prednost i do kraja mirno privela susret kraju.
Sve je počelo već u drugoj minuti. Antonio Ćaćić izborio je kazneni udarac, a Ivan Šaranić sigurno ga pretvorio u vodstvo Sesveta. Bio je to idealan ulazak domaćih u utakmicu i jasan znak u kojem će smjeru ići utakmica.
Karlovac je ubrzo mogao do izjednačenja, ali je Karlo Žiger sjajno reagirao nakon prilike Frana Žilinskog i sačuvao mrežu. Pokazalo se da je to bio jedan od ključnih trenutaka utakmice jer su Sesvete vrlo brzo kaznile propuštenu šansu gostiju.
Na 2:0 povisio je Bartol Kardum u 20. minuti nakon još jedne važne akcije Antonija Ćaćića, koji je ponovno bio jedan od glavnih pokretača domaće momčadi. Sesvete su i nakon drugog gola nastavile kontrolirati utakmicu, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela stigao je i treći gol.
Nakon novog kaznenog udarca, ovaj put poslije prekršaja na Robertu Marijanoviću, ponovno je precizan bio Ivan Šaranić i tako svojim drugim golom na utakmici praktički zaključio priču. Bio mu je to ukupno 14 gol ove sezone te je sad prvi strijelac SuperSport Prve lige!
U nastavku je ritam ipak malo pao, iako su obje momčadi imale svoje prilike. Karlovac je preko Domagoja Regetaša još jednom zaprijetio, ali je Karlo Žiger ponovno bio na visini zadatka. Na drugoj strani Sesvete su mogle i do četvrtog pogotka, no pokušaj Antonija Kuša zaustavljen je tik pred gol-crtom.
Do kraja više nije bilo promjene rezultata, pa su Sesvete upisale zasluženu pobjedu koja im u ovom trenutku znači puno više od obična tri boda. Ovim slavljem ostale su čvrsto u utrci za sam vrh, sad su na samo bod zaostatka (uz utakmicu manje) za vodećim Rudešom.
Problem? Pa to što je Sesvetama zbog prekasne predaje zahtjeva odbijena licenca za SHNL pa je Rudeš u poziciji da osigura elitni rang čak i da ne osvoji ligu. No, svašta se još može dogoditi za 'zelenim stolom'...