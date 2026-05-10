Barca je prvak Španjolske! Lako je pobijedila je Real u El Clasicu i potvrdila titulu

Momčad Hansija Flicka sve je riješila na samom otvaranju utakmice.

Već u 9. minuti Marcus Rashford je prekrasno zabio iz slobodnog udarca, a u 18. je Ferran Torres slomio Real na lijepu asistenciju Danija Olma.

Činilo se da će Barcelona pregaziti Real do kraja, ali osim velike šanse Rashforda u 38. minuti, većih uzbuđenja do kraja nije bilo.

Tako je Barcelona tri kola prije kraja prvenstva pobjegla Realu na 14 bodova prednosti te potvrdila drugi uzastopni naslov prvaka, a ukupno 29. u povijesti španjolskog nogometa.