el clasico

Barca je prvak Španjolske! Lako je pobijedila je Real u El Clasicu i potvrdila titulu

S. M.

10.05.2026 u 22:56

Slavlje igrača Barcelone
Slavlje igrača Barcelone Izvor: EPA / Autor: Andreu Dalmau
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Barcelona je u El Clasicu 35. kola LaLige pobijedila Real Madrid 2:0.

Momčad Hansija Flicka sve je riješila na samom otvaranju utakmice.

vezane vijesti

Već u 9. minuti Marcus Rashford je prekrasno zabio iz slobodnog udarca, a u 18. je Ferran Torres slomio Real na lijepu asistenciju Danija Olma.

Činilo se da će Barcelona pregaziti Real do kraja, ali osim velike šanse Rashforda u 38. minuti, većih uzbuđenja do kraja nije bilo.

Tako je Barcelona tri kola prije kraja prvenstva pobjegla Realu na 14 bodova prednosti te potvrdila drugi uzastopni naslov prvaka, a ukupno 29. u povijesti španjolskog nogometa.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zanimljiv video

zanimljiv video

Kamere snimile što je Vinicius napravio odmah nakon što je Barca razbila Real i uzela naslov: Španjolska je ostala iznenađena
barca prvak

barca prvak

Barcelona uzela titulu u povijesnom El Clasicu kakav Španjolska nije vidjela od 1932.
Realov novinar

Realov novinar

Eksplodirao nakon debakla u El Clasicu: 'Mourinho će tražiti osam novih igrača'

najpopularnije

Još vijesti