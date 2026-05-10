Pogledajte čaroban potez Danija Olma za gaženje Reala na početku El Clasica

Katalonci su u derbiju 35. kola La Lige poveli već u devetoj minuti, a trenutak koji je oduševio navijače Barcelone režirao je Marcus Rashford.

Engleski napadač fantastično je izveo slobodan udarac i preciznim projektilom pogodio same rašlje Thibauta Courtoisa, koji nije imao nikakve šanse.

Belgijski vratar možda je očekivao udarac preko živog zida, no kod ovakve majstorije teško ga se može kriviti. Rashford je jednostavno izveo udarac za pamćenje.

Barcelona nastavila gaziti

Real se još nije ni oporavio od početnog šoka, a Barcelona je već stigla do drugog pogotka.

U 18. minuti Katalonci su odigrali sjajnu akciju. Dani Olmo utrčao je iza obrane Reala i nesebično odložio loptu za Ferrana Torresa, koji je bez problema zabio za velikih 2:0.