Pogledajte čaroban potez Danija Olma za gaženje Reala na početku El Clasica

S.Č.

10.05.2026 u 21:32

Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot ArenaSport
Barcelona je na spektakularan način otvorila veliki El Clasico protiv Real Madrida i već nakon 18 minuta potpuno zapalila stadion.

Katalonci su u derbiju 35. kola La Lige poveli već u devetoj minuti, a trenutak koji je oduševio navijače Barcelone režirao je Marcus Rashford.

Engleski napadač fantastično je izveo slobodan udarac i preciznim projektilom pogodio same rašlje Thibauta Courtoisa, koji nije imao nikakve šanse.

Belgijski vratar možda je očekivao udarac preko živog zida, no kod ovakve majstorije teško ga se može kriviti. Rashford je jednostavno izveo udarac za pamćenje.

Barcelona nastavila gaziti

Real se još nije ni oporavio od početnog šoka, a Barcelona je već stigla do drugog pogotka.

U 18. minuti Katalonci su odigrali sjajnu akciju. Dani Olmo utrčao je iza obrane Reala i nesebično odložio loptu za Ferrana Torresa, koji je bez problema zabio za velikih 2:0. Gol pogledajte OVDJE.

Kaos u Realu dobio novi nastavak: Mbappeova objava usred El Clasica dok Barca ima 2:0 odmah odjeknula
Jagušić dobio tek nekoliko minuta, ali navijači Panathinaikosa odmah su poludjeli za njim: Evo što pišu
Evo što pišu najjači engleski mediji nakon neviđene ludnice i najvažnijeg VAR-a u povijesti Engleske

