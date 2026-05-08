Drama u srpskom vaterpolu: Savez udario po igračima koji su odbili nastupati

Manje od 24 sata nakon što je jedanaest igrača objavilo da neće igrati za reprezentaciju dok je na čelu Vaterpolskog saveza Srbije Slobodan Soro, stigao je odgovor iz Saveza.

Podsjetimo, kriza je eskalirala nakon što je novoizabrani predsjednik Soro javno kritizirao rezultate reprezentacije, iako je riječ o aktualnim europskim i olimpijskim prvacima. Nakon toga ostavku je podnio izbornik Uroš Stevanović, a zatim je uslijedilo i pismo igrača.

U opširnom priopćenju VSS je ustvrdio da se u javnosti pogrešno predstavlja kako je riječ o jedanaest aktualnih reprezentativaca. Prema tvrdnjama Saveza, pismo su potpisala četiri sadašnja i sedam bivših reprezentativaca.

Savez navodi da je 'dužan biti precizan' te ističe kako sedmoricu potpisnika tadašnji izbornik Uroš Stevanović nije pozvao na posljednju reprezentativnu akciju, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

'U reprezentaciju nisu pozvani igrači Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Radomir Drašović (28), Nemanja Vico (31), Nikola Dedović (34), Viktor Rašović (32)', stoji u priopćenju VSS-a.

'Jesu li ostali bez poziva zbog godina, loše forme, smjene generacija ili nekog drugog razloga, u to ne želimo ulaziti, ali želimo navesti da je to činjenično stanje', dodali su iz Saveza.

Prema njihovim navodima, od potpisnika su poziv dobila samo četvorica igrača - kapetan Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Đorđe Lazić (30) i Dušan Mandić (31), koji zbog ozljede nije mogao igrati.

'Smatrali smo da javnost treba biti obaviještena i da, ako se već inzistira na tome da su igrači reprezentativci, onda treba precizno navesti tko su sadašnji, a tko bivši', poručili su iz VSS-a.

Savez tvrdi da je riječ o političkom obračunu

VSS se u priopćenju nije zadržao samo na statusu igrača. Iz Saveza su iznijeli i ozbiljne optužbe, tvrdeći da se regularan izborni proces pretvorio u 'čisti politički obračun i zlouporabu sporta u političke svrhe'.

Naglasili su da se distanciraju od takvih događanja te poručili da su sportska, a ne politička organizacija.

'Tko god od sadašnjih ili bivših vaterpolista, trenera ili članova Saveza želi baviti se politikom, ima puno pravo na to, ali ono što nema pravo jest koristiti svoju sportsku, sadašnju ili bivšu poziciju u tu svrhu. To je očita želja i potpuno je jasno da netko pokušava ostvariti svoje političke ciljeve kroz vaterpolo', navodi se u priopćenju.

VSS je osudio 'svaku zlouporabu sporta u političke svrhe' te objavio pismo igrača u cijelosti. Pritom su napomenuli da ga potpisuje sedmorica igrača Radničkog, te po jedan igrač Marseillea, Jadrana, Primorja i Ferencvaroša.

Kriza u srpskom vaterpolu tako se nastavlja, a nakon odlaska izbornika i otvorenog sukoba igrača sa Savezom jasno je da aktualne europske i olimpijske prvake čekaju burni dani.