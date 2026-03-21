Uhvaćeni kako se drže za ruke: Nicole Kidman tješi se u zagrljaju slavnog Mentaliste

Samo dva mjeseca nakon što je finaliziran njezin razvod od Keitha Urbana, Nicole Kidman ponovno puni naslovnice. Slavna glumica navodno je sve bliskija s australskim kolegom Simonom Bakerom, s kojim je nedavno viđena kako se drži za ruke
Čini se da je Nicole Kidman spremna za novo životno poglavlje nakon neočekivanog raspada njezinog dugogodišnjeg braka. Prema pisanju stranih medija, 58-godišnja glumica postala je vrlo bliska s kolegom Simonom Bakerom, popularnim Mentalistom, s kojim dijeli ekran u novom trileru 'Scarpetta'. Njihovo prisno ponašanje na nedavnoj premijeri potaknulo je glasine o novoj holivudskoj romansi.
Kemija koja se ne može odglumiti
Šuškanja su započela početkom ožujka kada su Kidman i 56-godišnji Baker viđeni kako se drže za ruke na crvenom tepihu tijekom njujorške premijere njihove nove serije. Da stvar bude zanimljivija, The Sun piše kako su se kolege kasnije dodatno zbližili na 'afterpartyju'.
'Njihova bliskost trenutno je glavna tema u gradu. Nevjerojatni su zajedno na ekranu, a kada ih vidite u stvarnom životu, jasno vam je da ta kemija nije odglumljena', izjavio je neimenovani izvor. Ipak, bliski prijatelji glumaca oštro su demantirali ove navode. 'To je apsolutno lažno. Poznaju se godinama i jako su dobri prijatelji. To je to', tvrdi izvor. Njihovi glasnogovornici za sada mudro šute.
Od obiteljskih veza do novih početaka
Kidman i Baker u Primeovom trileru 'Scarpetta' inače glume bračni par. Njihova stvarna povezanost seže duboko u prošlost; oskarovka je čak krsna kuma Bakerovom sinu kojeg je dobio s bivšom suprugom Rebeccom Rigg, od koje se razveo 2020. godine.
Ovo medijsko spajanje s kolegom dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za glumicu. Naime, Kidman je u rujnu prošle godine nakon 19 godina braka podnijela zahtjev za razvod od country zvijezde Keitha Urbana. Prema riječima upućenih, ona nije željela taj prekid i mjesecima je pokušavala spasiti brak, no navodno su već od ljeta 2025. živjeli odvojeno. Njihov je razvod i službeno finaliziran u siječnju ove godine, a par dijeli dvije kćeri, 17-godišnju Sunday i 15-godišnju Faith.