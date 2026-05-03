Shakira pretvorila Copacabanu u more ljudi: Besplatan koncert za dva milijuna obožavatelja

D.A.M./Hina

03.05.2026 u 15:43

Shakira
Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO
Kolumbijska pop zvijezda Shakira je održala besplatan koncert za oko dva milijuna ljudi u Rio de Janeiro u subotu navečer na legendarnoj brazilskoj plaži Copacabana, kazali su gradski dužnosnici

'Nikada neću zaboraviti ovaj nastup', rekla je Shakira na kraju koncerta koji je trajao nešto manje od dva i po sata i koji je promoviran kao najveći nastup u njenoj karijeri. Procjenjuje se da je broj ljudi u publici iznosio dva milijuna.

Bliska povezanost s Brazilom

Izvela je neke od svojih najvećih uspješnica poput 'Waka Waka' i 'Whenever, Wherever'. Obožavatelji su također mogli čuti pjesme kao što su 'Hips Don't Lie', 'La Tortura' i 'She Wolf'. Koncert je dio niza koncerata 'Todo Mundo no Rio' kojim grad nastoji dovesti međunarodne zvijezde u priobalnu metropolu.

Shakira je uoči događaja naglašavala svoju blisku povezanost s Brazilom. 'Kad bi planet Zemlja imao oltar, to bi bila plaža Copacabana', kazala je za brazilsku televiziju, opisavši plažu kao 'san' i 'čarobno mjesto'.

Pozornica je radi nastupa proširena na oko 1500 četvornih metara, što ju je učinilo većom nego na ranijim koncertima na istom mjestu. Međutim, pripreme su zasjenjene smrtonosnom nesrećom u kojoj je radnik zaglavio između dviju podiznih platforma tijekom postavljanja pozornice te kasnije preminuo u bolnici.

Shakira na koncertu u Brazilu Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO

>> Poginuo član ekipe na Shakirinom koncertu, tragedija zasjenila spektakl u Riju <<

Niz koncerata je postao trajna atrakcija u gradu. Prošle godine je američka pop zvijezda Lady Gaga oborila rekord kada je jednom koncertu na istoj lokaciji privukla oko 2,5 milijuna posjetitelja.

Shakira u Brazilu Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO

