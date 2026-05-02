Izabela o odnosu sa šogorom i sestrom Danijelom Martinović: 'Vjerujem da za sve u životu postoji razlog'

D.A.M.

02.05.2026 u 16:50

Izabela Martinović
Izabela Martinović Izvor: Pixsell / Autor: Milan Sabic/PIXSELL
Zadnjih tjedana sve se više priča o sestri Danijele Martinović, Izabeli, koja je ostvarila glazbenu suradnju upravo s bendom dečka svoje sestre. Ta zanimljiva obiteljsko-glazbena veza odmah je privukla pažnju publike, pa ne čudi što mnoge zanima kako funkcioniraju kad se privatni i poslovni svjetovi ovako prepletu

'Vjerujem da za sve u životu postoji razlog i da se sve dogodi baš onda kada je to najbolje za nas, tako se i naša suradnja dogodila spontano. Svratila sam do studija u trenutku kada su probavali pjesmu koju jako dobro znam, glazba me ponijela i krenula je interpretacija. Dogovor je odmah pao da napravimo suradnju', ispričala je Izabela Martinović za Net.hr kako je došlo do suradnje ne i šogora Josipa Plavića.

Obiteljska povezanost

Za sestrinog dečka kaže da je iznimno kvalitetna i pozitivna osoba, zbog čega je suradnja s njim i ostatkom benda prava 'lakoća bivanja'. Dodaje da im obiteljska povezanost donosi još jednu dodatnu razinu sigurnosti i opuštenosti u zajedničkom radu.

Izjavila je da joj je Danijela prije svega starija sestra na čiji je uspjeh iznimno ponosna i kao pjevačica jako dobro zna koliko je truda potrebno da bi netko na sceni funkcionirao kao ona. Ističe da rado prihvaća svaki njezin savjet, ali i naglašava da se glazbeno razlikuju, imaju različite stilove, prepoznatljive vokale i zasebne puteve koji su ih oblikovali.

Otkriva i da su jedna drugoj i podrška i kritičar kad je riječ o glazbi, pri čemu su sve primjedbe uvijek dobronamjerne i usmjerene na to da svaka od njih napravi ono što je najbolje za sebe.

Izabela Martinović sa šogorom Josipom i članovima njegovog benda
Izabela Martinović sa šogorom Josipom i članovima njegovog benda Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

