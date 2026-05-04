Preokret u slučaju Britney Spears; priznala krivnju i izbjegla težu kaznu

op zvijezda Britney Spears priznala je krivnju u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola te prihvatila nagodbu kojom izbjegava strožu kaznu, ali uz niz obveza koje uključuju i redovite psihijatrijske preglede.

Britney Spears nagodila se s tužiteljstvom u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola, čime je formalno priznala krivnju za blaži prekršaj nesavjesne vožnje povezane s alkoholom. Njezin odvjetnik Michael A. Goldstein u njezino je ime pristao na sporazum na sudu u Venturi 4. svibnja, dok se pjevačica nije osobno pojavila na ročištu. Prema odluci suda, Spears je osuđena na 12 mjeseci uvjetne kazne, uz jedan dan zatvora koji joj je uračunat kao već odslužen. Također mora platiti kaznu od 571 dolar te pohađati tromjesečni program za vozače, koji uključuje ukupno 30 sati nastave.

Sud je dodatno odredio da njezino vozilo može biti podvrgnuto pretragama zbog alkohola i droga, a pjevačica se obvezala i na redovite terapije – jednom tjedno kod psihologa te dvaput mjesečno kod psihijatra. 'U današnjoj nagodbi Britney je preuzela odgovornost za svoje postupke. Poduzela je značajne korake prema pozitivnim promjenama, što se jasno odražava u odluci tužiteljstva da ublaži optužbe i odbaci DUI prijavu', izjavio je Goldstein nakon ročišta. Dodao je kako je Spears zahvalna na podršci koju je dobila. Okružni tužitelj Ventura Countyja Erik Nasarenko potvrdio je da je nagodba postignuta u najranijoj fazi postupka te naglasio da će Spears nastaviti s liječenjem vezanim uz mentalno zdravlje i ovisnosti. 'Ne želimo da gospođica Spears ponovno počini prekršaj', rekao je ispred suda.

Britney Spears Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER



