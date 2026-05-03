Doris Dragović otvorila dušu o vjeri i nevjerojatnoj snazi u 65. godini: 'Nosi me nešto onostrano'

Jedna od najvećih domaćih pjevačkih imena, neprikosnovena diva, Doris Dragović, priprema se za još jedan emotivan susret sa svojom publikom. Uoči velikog koncerta na splitskoj Rivi povodom blagdana Svetog Duje, 64-godišnja pjevačica iskreno je progovorila o neiscrpnoj energiji koju i dalje donosi na pozornicu. Iako su za koncerte ovakvog kalibra potrebne iznimne pripreme i izdržljivost, Doris ne krije da tajna njezine vitalnosti leži u dubokoj duhovnosti

Doris Dragović na temu toga koliko ju je dug životni i profesionalni put oblikovao kao ženu i umjetnicu te bi li danas što promijenila, kaže da su naši izbori uvijek rezultat trenutka, okolnosti i dotadašnjeg iskustva. Ističe da ju je njezin put oblikovao u svakom smislu, prije svega kao osobu i karakter, ali i napominje da je tako s gotovo svakim pozivom i svakim čovjekom - taj put počinje još u djetinjstvu, s najbližima koji prvi ispisuju stranice našeg života.

Govoreći o obitelji, izjavila da joj je ona i danas ono što je oduvijek bila – temelj, korijen i glavno uporište. Kada spominje odricanje, disciplinu i požrtvovnost kroz svoj radni put, naglašava da to nikada nije bilo samo na njezinim leđima, već da je taj teret uvijek dijelila s najbližima. Što ju je više posao odvodio od doma, to su je, priznaje, manje imali upravo oni koji su joj najvažniji.

Vjera donosi mir Pričala je i o vjeri i unutarnjem miru. 'Pitanje o vjeri je pitanje o ljudskoj intimi. Zato nije najbolje rješenje govoriti o njoj u ležernoj ćakuli, kao da je tema moda ili slično. Za mene, vjera je polazišna točka i kroz nju dobro vidim svijet i sebe. Samo vjera donosi mir. Tu je i pitanje snage. Nije baš uobičajeno da netko sa 65 protrči kroz koncert od preko dva sata. To je, što mi je iskustvo nebrojeno puta pokazalo, nešto potpuno onostrano i na tome sam zahvalna. I na još mnogo, mnogo toga…', izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.