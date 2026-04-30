Voditelj 'Survivora' otkrio što se događa iza kamera i kakav je privatno

Vlado Boban, novinar i voditelj Nove TV, posljednjih sezona velik dio vremena provodi u Dominikanskoj Republici, gdje se snima 'Survivor'
Iako je stalno okružen kandidatima, druženje s kandidatima izvan snimanja, objasnio je u intervjuu za Gloriju, vrlo je ograničeno.
'Ne smijemo im odavati informacije iz vanjskog svijeta. Razmijenimo par rečenica prije samih snimanja da vidim kako dišu, pa se i u najavama prilagodim tome', objasnio je u intervjuu za Gloriju.
Dominikansku Republiku opisuje kao mjesto u kojem klima diktira i prehranu i ritam života. Kaže da ondje prevladavaju voće, dobra riba i laganija hrana, iako mu ponekad nedostaju konkretniji domaći zalogaji.
Od sporta do novinarstva
Boban se u sportskom novinarstvu našao, kaže kroz šalu, kao 'propali netalentirani sportaš'. No iza tog odgovora stoji dugogodišnja ljubav prema sportu.
'Oduvijek sam bio inficiran sportom i sportskim novinarstvom. Gledao sam sve emisije, u četvrtom, petom razredu osnovne škole čitao sam kolumne o sportu, komentirao pred televizijom utakmice', prisjetio se. Na pitanje je li u vezi, Boban je otvoreno odgovorio da jest. Priznao je i da u ljubavi ne bježi od romantike, barem kada treba popraviti situaciju.
'Imam djevojku. Naravno, kao većina ovih koji kuže da su žene glavne, nepopravljivi sam romantik kad nešto zeznem. Što god treba. Stanem u vrstu kao na tjelesnom, pognem glavu i slušam', rekao je.
O braku zasad govori s dozom humora. 'Dalekozorom iz svemira. Tko zna, možda jednom', odgovorio je.
Od sportova najviše prati nogomet i borilačke sportove, ali posebno cijeni individualce u olimpijskim disciplinama u kojima nema mnogo novca. Izdvojio je Tina Srbića, braću Sinković i atletičara Marina Bloudeka.