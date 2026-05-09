'Ne volim vlasništvo': Goldie Hawn iskreno o tome zašto ona i Kurt Russell nisu u braku

Zajedno su više od četiri desetljeća i slove za jedan od najskladnijih parova u Hollywoodu, ali nikada nisu stali pred oltar. Slavna glumica Goldie Hawn sada je napokon sasvim izravno objasnila zašto se nikada nije udala za dugogodišnjeg partnera Kurta Russella

Iako njihova ljubavna priča traje još od 1983. godine, 80-godišnja oskarovka i njezin partner odlučili su preskočiti tradicionalni brak. U novom razgovoru za medije, Goldie Hawn je detaljno ispričala kako oboje najviše cijene osjećaj slobode te je otkrila zašto riječ 'vlasništvo' ne želi u svojoj vezi.

'Ne volim vlasništvo, znate?' Gostujući na nedavnom događaju u New Yorku, slavna glumica otvoreno je progovorila o tome zašto su ona i Kurt Russell izbjegavali brak. 'Mislili smo da bi nam brak zapravo oduzeo nešto što nismo željeli izgubiti', rekla je Hawn za Entertainment Tonight te dodala: 'Želimo izabrati jedno drugo svaki dan.'

Goldie Hawn



Osvrnula se na sam koncept braka koji joj se nimalo ne sviđa: 'Ne volim vlasništvo, znate? I moram reći da mislim da se i Kurt osjeća isto.' Svoju je potrebu za slobodom unutar odnosa slikovito i pojasnila. 'Kada bih bila ptica i netko bi me stavio u kavez, a zatim ostavio vrata otvorenima, nikada ne bih izletjela. No, da mi zatvore ta vrata, vjerojatno bih iščupala sve perje sa sebe i postala ptica bez perja', ispričala je glumica.

Osobna sreća i pravi spoj Hawn naglašava da je nesputanost ključna za održavanje odnosa. 'Mislim da je to jedno od onih područja u kojima svi moramo osjećati slobodu da budemo to što jesmo i razmišljamo onako kako mislimo. Za one od nas koji u osnovi žele imati sretan život, mislim da prvo moraš biti sretan sam sa sobom', dodala je. Za Russella je u intervjuu imala samo riječi hvale: 'Ljubazan je, smiješan je, romantičan je, divna je osoba.'