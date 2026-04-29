Očuh kakvog se samo poželjeti može: Kate Hudson otkrila zašto Kurtu Russellu zapravo duguje sve

Kate Hudson na nedavnoj gala večeri Time100 nije govorila ponajprije o svojoj karijeri, nego o čovjeku kojeg smatra svojim najvećim uzorom, očuhu Kurtu Russellu

Iako biološki nisu u srodstvu, Kate Hudson godinama naglašava da Kurta Russella smatra svojim pravim ocem, budući da ju je odgajao od ranog djetinjstva uz majku Goldie Hawn. Pred okupljenima na crvenom tepihu otkrila je da joj je upravo on pokazao kako balansirati vrhunsku karijeru i obiteljski život, a zanimljivo je da oboje i danas paralelno snimaju velike televizijske projekte.

Očuh kao najveći uzor

'Kurt je ušao u naše živote i pokazao nam što znači biti zaista nevjerojatan, prisutan roditelj, a pritom ne raditi kompromise kada je u pitanju odličan posao', poručila je glumica. Njezine riječi samo su nastavak onoga što u intervjuima ponavlja godinama. Uz majku i Russella, Hudson je odrasla u stabilnom okruženju, ističući nedavno kako su njih dvoje uvijek ulagali trud da im stvore 'najbolju moguću obitelj'.

Kate Hudson Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Russellova podrška posebno je došla do izražaja u ključnim trenucima njezine glumačke karijere. Kada je početkom dvijetisućitih ostala bez Oscara za ulogu u filmu 'Korak do slave', Russell joj je dao direktan savjet koji pamti i danas: 'Čestitam. Sada napokon možeš ići graditi svoju karijeru.' S druge strane, ni Russell ne propušta priliku pohvaliti kćer. U nedavnom televizijskom gostovanju emotivno se prisjetio njezinih glumačkih početaka i oskarovske nominacije, još jednom javno pokazavši koliko pomno prati i podržava njezin rad.