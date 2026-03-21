'Hoćete li se ispričati građanima Srbije?': Evo kako je Tony Cetinski reagirao na provokaciju

Otkazivanje nastupa na Dan žena u novosadskoj dvorani Spens i dalje je vruća tema u susjedstvu. Podsjetimo, Tony Cetinski tada je svoju odluku pojasnio željom da ne pjeva u prostoru koji kod nekih ljudi budi bolna sjećanja na devedesete godine. Takav potez, kao i naknadne izjave njega i njegove supruge Dubravke , izazvali su oštre reakcije dijela tamošnje javnosti i medija.

Susret u Ljubljani

Ekipa beogradskog portala Telegraf u subotu je otišla korak dalje te su pjevača dočekali uoči njegovog novog koncerta u Ljubljani. Prema njihovim tvrdnjama, Cetinski je na lokaciju u pratnji supruge stigao s pola sata zakašnjenja, a njihova ga je novinarka prije samog ulaska u dvoranu izravno pitala planira li se ispričati građanima Srbije zbog izjava iznesenih posljednjih tjedana.

Cetinski se na tu provokaciju nije dao smesti. Kako prenosi spomenuti portal, na pitanje o isprici samo se blago nasmijao i kratko poručio: 'Možda... Možda jednog dana!'