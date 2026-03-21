'Hoćete li se ispričati građanima Srbije?': Evo kako je Tony Cetinski reagirao na provokaciju

Nakon što je nedavno otkazao koncert u Novom Sadu zbog bolnih ratnih uspomena koje dvorana Spens nosi za dio publike, Tony Cetinski našao se na udaru dijela srpskih medija. Sada su ga srpski novinari dočekali uoči nastupa u Ljubljani s vrlo direktnim pitanjem
Otkazivanje nastupa na Dan žena u novosadskoj dvorani Spens i dalje je vruća tema u susjedstvu. Podsjetimo, Tony Cetinski tada je svoju odluku pojasnio željom da ne pjeva u prostoru koji kod nekih ljudi budi bolna sjećanja na devedesete godine. Takav potez, kao i naknadne izjave njega i njegove supruge Dubravke, izazvali su oštre reakcije dijela tamošnje javnosti i medija.
Susret u Ljubljani
Ekipa beogradskog portala Telegraf u subotu je otišla korak dalje te su pjevača dočekali uoči njegovog novog koncerta u Ljubljani. Prema njihovim tvrdnjama, Cetinski je na lokaciju u pratnji supruge stigao s pola sata zakašnjenja, a njihova ga je novinarka prije samog ulaska u dvoranu izravno pitala planira li se ispričati građanima Srbije zbog izjava iznesenih posljednjih tjedana.
Cetinski se na tu provokaciju nije dao smesti. Kako prenosi spomenuti portal, na pitanje o isprici samo se blago nasmijao i kratko poručio: 'Možda... Možda jednog dana!'
Kontekst otkazivanja
Podsjetimo, njegov nesuđeni koncert u Novom Sadu trebao se održati 8. ožujka. Iako se tada pisalo kako je za nastup u Spensu prodano 3500 ulaznica, pjevač je odlučio povući 'ručnu kočnicu'. Iako njegovo objašnjenje o poštivanju osjećaja dijela publike i povijesnog tereta te dvorane u Hrvatskoj nije izazvalo veće polemike, u Srbiji se to protumačilo kao kontroverzan potez, zbog čega medijski interes za njegove nastupe preko granice, očito, i dalje ne jenjava.