Novi rukavac Drave kod Varaždina: Lakša obrana od poplava te oaza uz rijeku

Na Dravi pokraj Varaždina nakon opsežnih radova otvoren je novi rukavac "Stara Drava Varaždin”, koji bi trebao pridonijeti smanjenju razine vode tijekom povećanih protoka i tako ublažiti pritisak na sustav obrane od poplava, ali je stvoren i novi prirodni prostor i oaza uz rijeku.
Projekt je realiziran zahvaljujući opsežnim radovima vrijednim oko 1,7 milijuna eura, a riječ je o jednom od najznačajnijih zahvata na Dravi u novije vrijeme, razvijenom kroz europski projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom“.
Izgradnja novog rukavca rezultat je gotovo desetogodišnjeg procesa, a zahvat su izvele Hrvatske vode kroz program redovnog održavanja, uz financijsku potporu Mehanizma za oporavak i otpornost.
Nekadašnji rukavac na rijeci Dravi godinama je bio odsječen od glavnog toka, a voda je u njega ulazila za vrijeme dotoka većih količina voda. Zbog vrlo malog protoka u Staroj Dravi, taloženja sedimenta i zarastanja rukavca, voda više nije ulazila dovoljno da održi prirodnu dinamiku, a posljedice su bile vidljive i na širem području.
Nije se eksploatirala šuma
Iz Hrvatskih voda naglašavaju da se prilikom uklanjanja vegetacije nije radilo o eksploataciji šume, nego o vraćanju prostora rijeci koji joj je povijesno pripadao. Osim obrane od poplava, vrijednost ovakvih radova obnove rijeke je u stvaranju novih staništa za strogo zaštićene riječne ptice, ribe i sisavce.
"Dravi smo vratili dio prostora i vode, a grad je dobio novi rukavac i prirodni prostor idealan za razvoj riječne dinamike i faune. Dokaz je to da sigurnost od poplava, obnova prirode i kvalitetniji prostor uz rijeku mogu ići zajedno, ako se rijeci pristupa promišljeno i dugoročno", kazao je Igor Tošić, voditelj projekta iz Hrvatskih voda.
Građane se upozorava da prelazak preko rukavca više nije predviđen, a eventualni prelazak moguć je isključivo na vlastitu odgovornost zbog mogućnosti povećanja protoka preko brane HE Varaždin. Na prostoru je zabranjeno prometovanje motornim vozilima i gradnja objekata.