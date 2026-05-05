Novi rukavac Drave kod Varaždina: Lakša obrana od poplava te oaza uz rijeku

Projekt je realiziran zahvaljujući opsežnim radovima vrijednim oko 1,7 milijuna eura, a riječ je o jednom od najznačajnijih zahvata na Dravi u novije vrijeme, razvijenom kroz europski projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom“.

Izgradnja novog rukavca rezultat je gotovo desetogodišnjeg procesa, a zahvat su izvele Hrvatske vode kroz program redovnog održavanja, uz financijsku potporu Mehanizma za oporavak i otpornost.

Nekadašnji rukavac na rijeci Dravi godinama je bio odsječen od glavnog toka, a voda je u njega ulazila za vrijeme dotoka većih količina voda. Zbog vrlo malog protoka u Staroj Dravi, taloženja sedimenta i zarastanja rukavca, voda više nije ulazila dovoljno da održi prirodnu dinamiku, a posljedice su bile vidljive i na širem području.