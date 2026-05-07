Nove hlače iz Zare zaludile modne ovisnice: lako se kombiniraju i idealne su za toplije dane

Široke lanene hlače s kariranim uzorkom novi su hit iz Zare koji spaja eleganciju i udobnost bez kompromisa. Model koji osvaja društvene mreže ističe siluetu, lako se kombinira i idealan je za toplije dane.
Modni komadi koji istodobno izgledaju chic i pružaju maksimalnu udobnost ove su sezone među najtraženijima, a Zara ponovno ima model koji privlači veliku pažnju. Riječ je o širokim hlačama od mješavine lana s decentnim kariranim uzorkom, kroju koji pristaje različitim tipovima građe i lako se uklapa u dnevne i poslovne kombinacije.
Široki kroj i lagani materijal stvaraju efekt izdužene siluete, zbog čega ovakav model pristaje gotovo svima. Dodatni plus je prozračna mješavina lana koja ih čini odličnim izborom za proljeće i ljeto, a jedini minus je njihov rekordni nestanak s polica.
Samo što su došle u prodaju ove hlače po cijeni od 60 eura nestale su rekordnom brzinom pa za njih danas postoji lista čekanja.
Karirani uzorak daje dozu sofisticiranosti, dok ležeran kroj osigurava udobnost tijekom cijelog dana. Upravo zato ove hlače lako prelaze iz dnevne u večernju kombinaciju.
Komad koji se lako kombinira
Odlično funkcioniraju uz običnu bijelu košulju, predimenzionirani sako ili jednostavan top i sandale. Za elegantniji dojam dovoljno je dodati mokasinke ili sandale na petu.
Zahvaljujući neutralnim tonovima i klasičnom uzorku, riječ je o komadu koji neće izaći iz mode nakon jedne sezone.
Zara ponovno pogodila trend sezone
Laneni komadi već nekoliko sezona dominiraju proljetnim kolekcijama, pa tako i policama Zare, a ovaj model posebno se istaknuo zbog spoja praktičnosti i elegantnog dojma. Široke hlače više nisu rezervirane samo za ležerne outfite, nego postaju ključni dio sofisticirane garderobe.