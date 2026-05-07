Nove hlače iz Zare zaludile modne ovisnice: lako se kombiniraju i idealne su za toplije dane

Široke lanene hlače s kariranim uzorkom novi su hit iz Zare koji spaja eleganciju i udobnost bez kompromisa. Model koji osvaja društvene mreže ističe siluetu, lako se kombinira i idealan je za toplije dane.

Modni komadi koji istodobno izgledaju chic i pružaju maksimalnu udobnost ove su sezone među najtraženijima, a Zara ponovno ima model koji privlači veliku pažnju. Riječ je o širokim hlačama od mješavine lana s decentnim kariranim uzorkom, kroju koji pristaje različitim tipovima građe i lako se uklapa u dnevne i poslovne kombinacije.

Široki kroj i lagani materijal stvaraju efekt izdužene siluete, zbog čega ovakav model pristaje gotovo svima. Dodatni plus je prozračna mješavina lana koja ih čini odličnim izborom za proljeće i ljeto, a jedini minus je njihov rekordni nestanak s polica. Samo što su došle u prodaju ove hlače po cijeni od 60 eura nestale su rekordnom brzinom pa za njih danas postoji lista čekanja.

Zarine hlače od lana Izvor: Promo fotografije / Autor: promo



