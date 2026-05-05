Svi govore samo o njima: Pogledajte najbolje haljine s najglamuroznije modne zabave u godini

Najveća modna noć godine ponovno je okupila A-listu u New Yorku, a crveni tepih Met Gale 2026 obilježile su velike povratnice, dramatične siluete i modni rizici o kojima će se još dugo pričati.

Met Gala 2026 još je jednom potvrdila status 'Oscara mode', a na stepenicama njujorškog Metropolitan Museum of Art dominirale su dvije žene – Kim Kardashian i Beyoncé. Ovogodišnja tema 'Costume Art', uz dress code 'Fashion is Art', dala je zvijezdama širok prostor za interpretaciju – od avangarde do glamura – no malo tko je ostavio dojam kao njih dvije.

Povratak kraljice Beyoncé se vratila na Met Galu nakon deset godina pauze i odmah pokazala zašto joj pripada titula modne kraljice. Kao jedna od ovogodišnjih suvoditeljica, zablistala je u upečatljivoj haljini s motivom kostura optočenog dijamantima, iza koje stoji dizajner Olivier Rousteing. Look je upotpunila visokom srebrnom krunom, a na crvenom tepihu pridružili su joj se suprug Jay-Z i kći Blue Ivy, koja je debitirala u Balenciagi.

Blue Ivy na Met Gali Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Kim opet u centru pažnje Kim Kardashian još jednom je dokazala da zna kako privući sve poglede. U svom 13. pojavljivanju na Met Gali nosila je futurističku 'liquid gold' haljinu koja naglašava siluetu, nastalu u suradnji umjetnika Allen Jones i dizajnerskog dvojca Whitaker Malem. Inspiracija za provokativni outfit bio je Jonesov poster iz 1975. za film 'Maitresse', a Kim je i ovaj put ostala vjerna estetici koja briše granice između mode i performansa. Uz nju je stigla i majka Kris Jenner, dok je sestra Kylie Jenner izazvala reakcije haljinom s efektom umjetnih bradavica.

+20 Najbolje odjeveni na Met Gali 2026 Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Glamur bez greške Na crvenom tepihu istaknule su se i Nicole Kidman u raskošnoj Chanel haljini s perjem te Hailey Bieber u Yves Saint Laurent kombinaciji sa zlatnim oklopom i plavom suknjom. Anne Hathaway oduševila je ručno oslikanom haljinom inspiriranom grčkom božicom mirom, dok je Gigi Hadid odabrala prozirnu Miu Miu kreaciju. Rihanna, koja tradicionalno kasni, stigla je među posljednjima u srebrnoj skulpturalnoj haljini, a društvo joj je pravio A$AP Rocky u ružičastom kaputu.

Nicole Kidman i Sunday Rose Izvor: Profimedia / Autor: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Kontroverze i milijuni Ovogodišnju Met Galu zasjenile su i kontroverze. Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez bili su među sponzorima događaja, a navodno su donirali čak 10 milijuna dolara Costume Instituteu u zamjenu za počasnu titulu suvoditelja. Unatoč kritikama, gala večer ponovno je potvrdila status ključnog financijskog oslonca Instituta za kostimografiju, čija izložba traje od 10. svibnja 2026. do 10. siječnja 2027.

Lauren Sanchez Bezos Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Nova era Met Gala 2026 označila je i svojevrsnu prekretnicu, prvu nakon što se Anna Wintour povukla s pozicije glavne urednice američkog Voguea nakon 37 godina. Iako formalno više nije na čelu redakcije, Wintour i dalje drži konce najvažnije modne večeri, događaja koji je pretvorila u globalni spektakl bez konkurencije.