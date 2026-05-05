Madonna ukrala show na Met Gali: Isfurala brod na glavi i haljinu koju je nosilo sedam asistentica

I. B.

05.05.2026 u 09:13

Madonna na Met Gali
Madonna na Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia
Madonna ponovno je šokirala Met Galu, ovaj put s piratskim brodom na glavi i gotičkim, nadrealnim izdanjem koje je dominiralo stepenicama muzeja Metropolitan

Nakon iznenadnog pojavljivanja na Coachelli, kraljica popa stigla je na Met Galu u potpuno transformiranom izdanju. Umjesto prepoznatljivog glamura, odlučila se za mračnu, umjetnički inspiriranu estetiku koja je izazvala lavinu reakcija.

Gotički spektakl inspiriran umjetnošću

Madonnin look bio je izravno inspiriran slikom ‘The Temptation of St. Anthony. Fragment II’ umjetnice Leonore Carrington iz 1945. godine. U vlastitoj interpretaciji teme večeri ‘Fashion Is Art’, pjevačica je prenijela nadrealni motiv u modni performans.

Nosila je Saint Laurent kreaciju po mjeri, s dugom crnom kosom do koljena, isprepletenom sitnim pletenicama, dok je na glavi dominirao dramatičan šešir s minijaturnim piratskim brodom.

Madonna na Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Konstrukcija je bila povezana s dugim slojevima sive gaze nalik jedrima, koje su niz stepenice nosile čak sedam asistentica.

Ovim izdanjem kraljica popa također je podsjetila na svoje kultno izdanje iz spota za pjesmu 'Frozen' kada je također dominirala s dugom crnom kosom i u gotičkom izdanju.

Madonna - Frozen (Official Video) [HD] Izvor: Društvene mreže

Sedam asistentica i modni performans

Efektna instalacija zahtijevala je logistiku dostojnu kazališne produkcije. Asistentice, odjevene u kontrastne, šarene haljine i s prozirnim povezima preko očiju, pridržavale su laganu tkaninu dok je Madonna pozirala s dizajnerom Anthonyjem Vaccarellom.

Cijeli izgled bio je više performans nego klasična večernja toaleta. Uz crnu satensku haljinu, operne rukavice i visoke platforme, držala je i instrument nalik francuskom rogu, dodatno naglašavajući umjetničku naraciju.

Madonna na Met Gali Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Madonna je još jednom dokazala zašto ima jedan od najupečatljivijih modnih dosjea na Met Gali. Od debija 1997. do današnjih dana, njezini su nastupi redovito pomicali granice između mode, performansa i umjetnosti.

Uz brojne zvijezde, upravo je Madonnino izdanje postalo među najkomentiranijima večeri.

Met Gala 2026 Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

