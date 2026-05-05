Madonna ukrala show na Met Gali: Isfurala brod na glavi i haljinu koju je nosilo sedam asistentica

Nakon iznenadnog pojavljivanja na Coachelli , kraljica popa stigla je na Met Galu u potpuno transformiranom izdanju. Umjesto prepoznatljivog glamura, odlučila se za mračnu, umjetnički inspiriranu estetiku koja je izazvala lavinu reakcija.

Madonnin look bio je izravno inspiriran slikom ‘The Temptation of St. Anthony. Fragment II’ umjetnice Leonore Carrington iz 1945. godine. U vlastitoj interpretaciji teme večeri ‘Fashion Is Art’, pjevačica je prenijela nadrealni motiv u modni performans.

Nosila je Saint Laurent kreaciju po mjeri, s dugom crnom kosom do koljena, isprepletenom sitnim pletenicama, dok je na glavi dominirao dramatičan šešir s minijaturnim piratskim brodom.

Ovim izdanjem kraljica popa također je podsjetila na svoje kultno izdanje iz spota za pjesmu ' Frozen ' kada je također dominirala s dugom crnom kosom i u gotičkom izdanju.

Konstrukcija je bila povezana s dugim slojevima sive gaze nalik jedrima, koje su niz stepenice nosile čak sedam asistentica .

Efektna instalacija zahtijevala je logistiku dostojnu kazališne produkcije. Asistentice, odjevene u kontrastne, šarene haljine i s prozirnim povezima preko očiju, pridržavale su laganu tkaninu dok je Madonna pozirala s dizajnerom Anthonyjem Vaccarellom.

Cijeli izgled bio je više performans nego klasična večernja toaleta. Uz crnu satensku haljinu, operne rukavice i visoke platforme, držala je i instrument nalik francuskom rogu, dodatno naglašavajući umjetničku naraciju.