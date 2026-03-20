Pastelni tonovi odlaze u prošlost: Ovo su boje koje će dominirati proljetnim stajlinzima

Puderasta ružičasta, lila, pistacija, vanilija... Ove divne boje godinama obilježavaju proljetne ormare. No ovo proljeće donosi potpuni zaokret. Dizajneri i modni znalci jednoglasni su: dominacija pastelnih nijansi je pri kraju, a na njezino mjesto dolaze boje koje ne traže pozornost: one je zahtijevaju.

Za razliku od pastelnih nijansi koje odišu romantičnošću i nevinošću, nove proljetne boje ostavljaju samouvjeren dojam. Dovoljno su smjele da budu primijećene i dovoljno elegantne da ostanu nosive, a stručnjaci ih opisuju kao generator dopamina kroz modu jer popravljaju raspoloženje čim se ujutro odjenete.

Već na proljetno-ljetnim revijama Pariza, Milana i New Yorka bilo je jasno da se nešto mijenja. Zimmermann, Balenciaga, Fendi, Tove – sve njihove kolekcije bile su prošarane živopisnim akcentima koji su odskakali od svega što smo vidjeli prethodnih sezona. Nije se radilo o blještavilu, riječ je o bojama koje nose karakter .

Fokus je ove sezone usmjeren na primarne boje: one koje ne nastaju miješanjem, već su osnova svega. Crvena, žuta i plava vraćaju se u punoj snazi, ali u novim, ekspresivnim interpretacijama, daleko od primarnih tonova kakve pamtimo iz kolekcije dječjih bojica.

Uz njih, ove nijanse izdvajaju se kao posebni aduti sezone:

Kobaltnoplava vraća se kao tamna, ali blistava alternativa klasičnoj navy boji – duboka, bogata, ali iznimno nosiva.

Rajčica crvena preuzima prijestolje od bordo boje. Nije agresivna kao vatrogasno crvena, ali nije ni prigušena – to je čista, topla crvena koja funkcionira i uz traperice i uz elegantnu haljinu.

Žuta boja žumanjka zamjenjuje bljedilo pastelnih žutih nijansi. Sunčana, intenzivna, odmah prepoznatljiva – upravo onakva kakvu smo dugo čekali.

Cijan je iznenađenje sezone. Blistava tirkizna, kakvu dugo nismo vidjeli na modnim pistama, donosi mediteranski ugođaj bez napora.

Nijansa petrolej plave jedina je nešto prigušenija na ovom popisu, ali upravo zbog toga posebno elegantna. Mješavina je zelene, plave i sive te funkcionira kao neutralna boja – samo zanimljivija.

Fuksija je smjela i živahna ružičasta s trunkom ljubičaste koja odmah dolazi do izražaja. Nije za plašljive, ali tko je prihvati – nosi je sjajno.

Limeta donosi svježinu spajanjem žute i zelene u nijansu koja proljetnim kombinacijama daje nevjerojatnu lakoću.

Ljubičasta – nijansa šljive i patlidžana koja djeluje luksuzno i bogato, a savršena je za one koji žele nešto između smjelog i sofisticiranog.

Kako ih nositi

Žive boje zahtijevaju malo više razmišljanja pri slaganju, ali uz nekoliko jednostavnih smjernica sve dolazi na svoje mjesto.

Color blocking je najhrabrija opcija i ove sezone doživljava preporod. Radi se o kombiniranju dviju snažnih kontrastnih boja bez neutralnih premosnica između njih. Ljubičasta s fuksijom, crvena s plavom, cijan sa žutom, petrolej s ljubičastom – sve su to efektne kombinacije. Jedino pravilo: pazite da budu usklađene i da rezultat ne bude kaotičan.

Za one koji preferiraju odmjereniji pristup odličan je kompromis upečatljiv komad u trendi boji u kombinaciji s bezvremenskim osnovama. Kobaltnoplava bluza uz bijelu majicu i traperice, fuksija kardigan s bež hlačama, petrolej hlače s klasičnom bijelom košuljom... Trendovska boja, naime, dolazi do izražaja upravo zato što je sve oko nje smireno.