Ovakvo varivo još niste probali: Talijani ga obožavaju, a lako se priprema

06.11.2025 u 11:44

Venecijansko varivo
Venecijansko varivo
Venecijansko varivo donosi neodoljiv i pomalo neočekivan spoj okusa graha, pancete i grožđica, i to u spoju s kremastom palentom

Postoji jedno staro venecijansko jelo koje se u tamošnjem dijalektu zove Manai. Upravo je ono poslužilo slavnoj britanskoj kuharici Nigelli Lawson kao inspiracija za ovo predivno, ružičasto varivo koje ćete obožavati u hladnim danima.

Recept za venecijansko varivo

Klasični Manai spaja palentu s grahom, pancetom i grožđicama – a Nigella je ovom spoju dodala još jedan tipičan venecijanski sastojak: radič, koji će jelu dati nježnu gorčinu i nijansu boje što podsjeća na ružičaste fasade palača uz Canal Grande.

Ako možete, kupite dobar talijanski grah borlotti u konzervi, jer je tekućina u kojoj dolazi upotrebljiva i puna okusa. Kod jeftinijih varijanti iz supermarketa ta tekućina zna biti neugodnog mirisa, pa je bolje grah isprati pod mlazom vode. U tom slučaju morat ćete dodati malo više vode prilikom kuhanja, kako bi grah bio potpuno prekriven. Ako varivo na kraju ispadne prerijetko, jednostavno zgnječite dio graha – to će ga prirodno zgusnuti.

Sastojci:

  • 25 g grožđica
  • 2 žličice maslinova ulja
  • 150 g pancete (narezane na kockice)
  • 1 manja ljutika(sitno nasjeckana)
  • 1 češanj češnjaka (usitnjen)
  • ½ žličice mljevenog kima
  • 1 konzerva (400 g) graha borlotti
  • ½ glavice radiča (tankih trakica)

Za palentu:

  • 1 žličica krupne morske soli (po ukusu)
  • 100 g instant palente
  • 2 žlice naribanog parmezana
  • 1 žlica maslaca
Priprema:

Grožđice stavite u šalicu i prelijte s oko 125 ml kipuće vode. Ostavite da omekšaju. U tavi zagrijte maslinovo ulje i dodajte pancetu. Pecite nekoliko minuta, dok ne postane zlatna i hrskava. Dodajte sitno sjeckanu ljutiku i češnjak pa sve zajedno pirjajte dok povrće ne omekša i zamiriše.

Umiješajte kim, zatim dodajte grožđice s vodom u kojoj su se namakale. Kad tekućina zakuha, ubacite grah s tekućinom iz konzerve (ako koristite isprani grah, dodajte malo više vode). Kad varivo opet zakipi, dodajte narezani radič, poklopite tavu i ostavite da se sve poveže nekoliko minuta.

U loncu zakuhajte 675 ml vode, posolite je i polako uspite palentu uz neprestano miješanje. Kuhajte dok ne postane glatka i kremasta, a zatim umiješajte parmezan i maslac. Skinite s vatre i po potrebi dodatno začinite.

U zdjele stavite slaj polente, a preko nje prelijte toplo varivo. Po želji dodajte još malo svježe mljevenog papra i naribanog parmezana.

