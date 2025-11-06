Ovakvo varivo još niste probali: Talijani ga obožavaju, a lako se priprema

Venecijansko varivo donosi neodoljiv i pomalo neočekivan spoj okusa graha, pancete i grožđica, i to u spoju s kremastom palentom
Postoji jedno staro venecijansko jelo koje se u tamošnjem dijalektu zove Manai. Upravo je ono poslužilo slavnoj britanskoj kuharici Nigelli Lawson kao inspiracija za ovo predivno, ružičasto varivo koje ćete obožavati u hladnim danima.
Recept za venecijansko varivo
Klasični Manai spaja palentu s grahom, pancetom i grožđicama – a Nigella je ovom spoju dodala još jedan tipičan venecijanski sastojak: radič, koji će jelu dati nježnu gorčinu i nijansu boje što podsjeća na ružičaste fasade palača uz Canal Grande.
Ako možete, kupite dobar talijanski grah borlotti u konzervi, jer je tekućina u kojoj dolazi upotrebljiva i puna okusa. Kod jeftinijih varijanti iz supermarketa ta tekućina zna biti neugodnog mirisa, pa je bolje grah isprati pod mlazom vode. U tom slučaju morat ćete dodati malo više vode prilikom kuhanja, kako bi grah bio potpuno prekriven. Ako varivo na kraju ispadne prerijetko, jednostavno zgnječite dio graha – to će ga prirodno zgusnuti.
Sastojci:
- 25 g grožđica
- 2 žličice maslinova ulja
- 150 g pancete (narezane na kockice)
- 1 manja ljutika(sitno nasjeckana)
- 1 češanj češnjaka (usitnjen)
- ½ žličice mljevenog kima
- 1 konzerva (400 g) graha borlotti
- ½ glavice radiča (tankih trakica)
Za palentu:
- 1 žličica krupne morske soli (po ukusu)
- 100 g instant palente
- 2 žlice naribanog parmezana
- 1 žlica maslaca
Priprema:
Grožđice stavite u šalicu i prelijte s oko 125 ml kipuće vode. Ostavite da omekšaju. U tavi zagrijte maslinovo ulje i dodajte pancetu. Pecite nekoliko minuta, dok ne postane zlatna i hrskava. Dodajte sitno sjeckanu ljutiku i češnjak pa sve zajedno pirjajte dok povrće ne omekša i zamiriše.
Umiješajte kim, zatim dodajte grožđice s vodom u kojoj su se namakale. Kad tekućina zakuha, ubacite grah s tekućinom iz konzerve (ako koristite isprani grah, dodajte malo više vode). Kad varivo opet zakipi, dodajte narezani radič, poklopite tavu i ostavite da se sve poveže nekoliko minuta.
U loncu zakuhajte 675 ml vode, posolite je i polako uspite palentu uz neprestano miješanje. Kuhajte dok ne postane glatka i kremasta, a zatim umiješajte parmezan i maslac. Skinite s vatre i po potrebi dodatno začinite.
U zdjele stavite slaj polente, a preko nje prelijte toplo varivo. Po želji dodajte još malo svježe mljevenog papra i naribanog parmezana.