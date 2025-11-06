Ovakvo varivo još niste probali: Talijani ga obožavaju, a lako se priprema

Venecijansko varivo donosi neodoljiv i pomalo neočekivan spoj okusa graha, pancete i grožđica, i to u spoju s kremastom palentom

Postoji jedno staro venecijansko jelo koje se u tamošnjem dijalektu zove Manai. Upravo je ono poslužilo slavnoj britanskoj kuharici Nigelli Lawson kao inspiracija za ovo predivno, ružičasto varivo koje ćete obožavati u hladnim danima.

Recept za venecijansko varivo Klasični Manai spaja palentu s grahom, pancetom i grožđicama – a Nigella je ovom spoju dodala još jedan tipičan venecijanski sastojak: radič, koji će jelu dati nježnu gorčinu i nijansu boje što podsjeća na ružičaste fasade palača uz Canal Grande. Ako možete, kupite dobar talijanski grah borlotti u konzervi, jer je tekućina u kojoj dolazi upotrebljiva i puna okusa. Kod jeftinijih varijanti iz supermarketa ta tekućina zna biti neugodnog mirisa, pa je bolje grah isprati pod mlazom vode. U tom slučaju morat ćete dodati malo više vode prilikom kuhanja, kako bi grah bio potpuno prekriven. Ako varivo na kraju ispadne prerijetko, jednostavno zgnječite dio graha – to će ga prirodno zgusnuti.

Sastojci: 25 g grožđica

2 žličice maslinova ulja

150 g pancete (narezane na kockice)

1 manja ljutika(sitno nasjeckana)

1 češanj češnjaka (usitnjen)

½ žličice mljevenog kima

1 konzerva (400 g) graha borlotti

½ glavice radiča (tankih trakica) Za palentu: 1 žličica krupne morske soli (po ukusu)

100 g instant palente

2 žlice naribanog parmezana

1 žlica maslaca

Zagorska juha Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević