DANSKI KOLAČIĆI

Tako su ukusni, a gotovi začas: Ovi slasni kolačići tope su u ustima

E. K.

21.12.2025 u 08:22

Danski kolačići
Danski kolačići Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Danski kolačići izdvajaju se svojim finim okusom i mirisom, pa ako ovih dana pripremate božićne slastice imamo recept za prefine prhke kolačiće koje će oduševiti vaše ukućane

Ako ste ljubitelji ovih hrskavih kolačića koji se tope u ustima, a spajaju vrlo jednostavne sastojke, maslac, šećer, brašno i malo vanilije, ovaj recept će biti jedini koji vam treba u ovo predblagdansko vrijeme.

vezane vijesti

Danske kolačiće mnogi vole i jer dolaze u različitim varijantama te se sjajno slažu i s kavom, čajem ili vrućom čokoladom - idealno za božićna druženja u krugu najmilijih.

Ovi su kolačići brzo gotovo, a u njihovoj izradi rado će sudjelovati i najmlađi članovi obitelji.

Sastojci

225 g maslaca sobne temperature

100 g šećera

1 veliko jaje + 1 veliki žumanjak

2 žličice ekstrakta vanilije

prstohvat (oko 1/4 žličice) soli

250 g glatkog brašna

krupni bijeli ili kristal-šećer za posipanje (po želji)

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Priprema

Ručnim mikserom na srednjoj brzini izmiksajte maslac i šećer dok ne postanu svijetli i pjenasti, oko 3 minute, a zatim umiješajte jaje i žumanjak, potom dodajte vaniliju i sol.

Smanjite brzinu na nisku, postepeno dodajte brašno i miješajte dok se smjesa ne poveže u glatko tijesto.

Limove za pečenje obložite papirom za pečenje. Tijesto prebacite u slastičarsku vrećicu s velikim zvjezdastim nastavkom (npr. za cvjetni ili valoviti uzorak) i oblikujte krugove ili vijuge promjera oko 5 cm, ostavljajući oko 3–4 cm razmaka između kolačića. Limove s kolačićima stavite u hladnjak na 30 minuta.

Pećnicu zagrijte na 175 °C (gornje/donje grijanje). Po želji kolačiće pospite krupnim šećerom pa pecite 16–18 minuta, dok rubovi lagano ne porumene, a sredina ostane svijetla (pripazite da se ne prepeku). Pustite da se ohlade na limu 5 minuta, zatim ih prebacite na rešetku i potpuno ohladite. I dobar tek!

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEPOGREŠIV IZBOR

NEPOGREŠIV IZBOR

Hit modeli za sezonu zabava i druženja: Ovo su najljepše cipele koje podižu svaki stajling
BOLJE IM JE SAMIMA

BOLJE IM JE SAMIMA

Provjerite jeste li na popisu: Ovi horoskopski znakovi najbolje funkcioniraju kad su sami
NIŠTA NIJE SLUČAJNO

NIŠTA NIJE SLUČAJNO

Ovo nije samo moda: Evo zašto je odjeća Kate Middleton postala političko oružje

najpopularnije

Još vijesti