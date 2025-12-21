Tako su ukusni, a gotovi začas: Ovi slasni kolačići tope su u ustima

Ako ste ljubitelji ovih hrskavih kolačića koji se tope u ustima, a spajaju vrlo jednostavne sastojke, maslac, šećer, brašno i malo vanilije, ovaj recept će biti jedini koji vam treba u ovo predblagdansko vrijeme .

krupni bijeli ili kristal-šećer za posipanje (po želji)

Ovi su kolačići brzo gotovo, a u njihovoj izradi rado će sudjelovati i najmlađi članovi obitelji.

Danske kolačiće mnogi vole i jer dolaze u različitim varijantama te se sjajno slažu i s kavom, čajem ili vrućom čokoladom - idealno za božićna druženja u krugu najmilijih.

Priprema

Ručnim mikserom na srednjoj brzini izmiksajte maslac i šećer dok ne postanu svijetli i pjenasti, oko 3 minute, a zatim umiješajte jaje i žumanjak, potom dodajte vaniliju i sol.

Smanjite brzinu na nisku, postepeno dodajte brašno i miješajte dok se smjesa ne poveže u glatko tijesto.

Limove za pečenje obložite papirom za pečenje. Tijesto prebacite u slastičarsku vrećicu s velikim zvjezdastim nastavkom (npr. za cvjetni ili valoviti uzorak) i oblikujte krugove ili vijuge promjera oko 5 cm, ostavljajući oko 3–4 cm razmaka između kolačića. Limove s kolačićima stavite u hladnjak na 30 minuta.

Pećnicu zagrijte na 175 °C (gornje/donje grijanje). Po želji kolačiće pospite krupnim šećerom pa pecite 16–18 minuta, dok rubovi lagano ne porumene, a sredina ostane svijetla (pripazite da se ne prepeku). Pustite da se ohlade na limu 5 minuta, zatim ih prebacite na rešetku i potpuno ohladite. I dobar tek!