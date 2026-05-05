NAJVEĆA GREŠKA

Gwyneth Paltrow o starenju i borama: Zbog jedne stvari iz mladosti i danas gorko žali

G.R.

05.05.2026 u 05:00

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow Izvor: Profimedia / Autor: GWYN / Planet / Profimedia
Bionic
Reading

Oskarovka i osnivačica wellness carstva Goop, Gwyneth Paltrow, progovorila je o starenju, pogreškama iz mladosti i svojoj detaljnoj beauty rutini. Pritom je otkrila jedinu naviku koju bi danas zabranila mlađoj sebi, ali i točne proizvode bez kojih ne započinje dan.

U povodu lansiranja inovativnog seruma s vitaminom C, glumica je u novom intervjuu za magazin InStyle Gwyneth Paltrow opisala je kako održava blistav ten. Uz tjelovježbu i meditaciju, tajna je u strogoj hidrataciji te izbjegavanju onoga što joj je u mladosti ostavilo trajne bore. Iako su joj na raspolaganju najbolji svjetski tretmani, njezin je pristup starenju izrazito prizeman.

vezane vijesti

Ljepota kao 'wellness'

'Doista mislim da je ljepota višeslojan pristup. Mi na nju gledamo kao na wellness, što znači da na ono što mažeš na kožu itekako utječe sve ostalo što radiš oko toga', objasnila je Paltrow. Njezin dan započinje ritualom usredotočenosti na tijelo. 'Moje jutro uključuje malo meditacije te hvatanje rane jutarnje sunčeve svjetlosti, u stilu Andrewa Hubermana, a onda slijedi tjelovježba', ističe glumica.

Kako sama priznaje, u privatnom životu ne nosi puno šminke niti pretjerano stilizira kosu. 'Zato mi je najvažnija njega, želim da mi koža izgleda najbolje što može i koristim proizvode uz koje će biti zdrava, blistava i čvrsta', otkrila je.

Dok njezine kolegice piju šampanjac i slušaju glazbu dok se šminkaju, ona vrijeme provodi na potpuno drugačiji način.
Dok njezine kolegice piju šampanjac i slušaju glazbu dok se šminkaju, ona vrijeme provodi na potpuno drugačiji način. Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Nakon tjelovježbe, lice čisti ovisno o stanju kože, a koristi Goopovu pjenu za detoksikaciju ('Daily Detox Foaming Cleanser') ili piling u obliku želea ('Cloudberry Exfoliating Jelly Cleanser'). Slijedi novi '20% Vitamin C + Advanced Brightening' serum koji dolazi u dva dijela (aktivator i prah) kako bi sastojci ostali maksimalno svježi.

'Zatim nanosim naš peptidni serum ('Youth-Boost Peptide Serum'), a onda hidratantnu kremu ili ulje, ovisno o tome koliko mi je koža suha', dodaje glumica, ističući da tijekom dana redovito obnavlja hidrataciju Goopovim superhranjivim uljem za lice ('All-in-One Super Nutrient Face Oil').

Gwyneth Paltrow otkrila točnu beauty rutinu i proizvode koje koristi svako jutro
Gwyneth Paltrow otkrila točnu beauty rutinu i proizvode koje koristi svako jutro Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Žali zbog cigareta

Na pitanje koji bi savjet o njezi kože dala mlađoj sebi, glumica je bez oklijevanja odgovorila: 'Da ne puši! Borim se s onim pušačkim borama iz mladosti.' Iako je danas simbol zdravog načina života, otvoreno priznaje da posljedice loših navika nije lako izbrisati. Umjesto kompliciranih tretmana, kune se u vitamin C za koji tvrdi da 'potiče kolagen, štiti od slobodnih radikala i donosi trenutni sjaj'.

Zanimljivo je da njezine pripreme za crveni tepih ne izgledaju nimalo glamurozno. Dok njezina prijateljica Kate Hudson u takvim trenucima pije šampanjac i sluša glazbu, Paltrow vrijeme u stolcu za šminkanje provodi proučavajući poslovna izvješća o prodaji. 'U svojoj sljedećoj inkarnaciji voljela bih se malo više zabavljati', našalila se glumica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IDEALNA I ZA LJETO

IDEALNA I ZA LJETO

Ova Zarina haljina izgleda profinjeno, ima laskavu siluetu i pristupačnu cijenu
KRAJ PRAZNIH PRIČA

KRAJ PRAZNIH PRIČA

Merkur je ušao u Bika, a ovi horoskopski znakovi dobit će odgovore koje su dugo čekali
OZBILLJAN RIZIK

OZBILLJAN RIZIK

Poznati brend termosica hitno povlači milijune proizvoda zbog rizika od ozljeda

najpopularnije

Još vijesti