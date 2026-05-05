Gwyneth Paltrow o starenju i borama: Zbog jedne stvari iz mladosti i danas gorko žali

Oskarovka i osnivačica wellness carstva Goop, Gwyneth Paltrow, progovorila je o starenju, pogreškama iz mladosti i svojoj detaljnoj beauty rutini. Pritom je otkrila jedinu naviku koju bi danas zabranila mlađoj sebi, ali i točne proizvode bez kojih ne započinje dan.

U povodu lansiranja inovativnog seruma s vitaminom C, glumica je u novom intervjuu za magazin InStyle Gwyneth Paltrow opisala je kako održava blistav ten. Uz tjelovježbu i meditaciju, tajna je u strogoj hidrataciji te izbjegavanju onoga što joj je u mladosti ostavilo trajne bore. Iako su joj na raspolaganju najbolji svjetski tretmani, njezin je pristup starenju izrazito prizeman.

Ljepota kao 'wellness' 'Doista mislim da je ljepota višeslojan pristup. Mi na nju gledamo kao na wellness, što znači da na ono što mažeš na kožu itekako utječe sve ostalo što radiš oko toga', objasnila je Paltrow. Njezin dan započinje ritualom usredotočenosti na tijelo. 'Moje jutro uključuje malo meditacije te hvatanje rane jutarnje sunčeve svjetlosti, u stilu Andrewa Hubermana, a onda slijedi tjelovježba', ističe glumica. Kako sama priznaje, u privatnom životu ne nosi puno šminke niti pretjerano stilizira kosu. 'Zato mi je najvažnija njega, želim da mi koža izgleda najbolje što može i koristim proizvode uz koje će biti zdrava, blistava i čvrsta', otkrila je.

Nakon tjelovježbe, lice čisti ovisno o stanju kože, a koristi Goopovu pjenu za detoksikaciju ('Daily Detox Foaming Cleanser') ili piling u obliku želea ('Cloudberry Exfoliating Jelly Cleanser'). Slijedi novi '20% Vitamin C + Advanced Brightening' serum koji dolazi u dva dijela (aktivator i prah) kako bi sastojci ostali maksimalno svježi. 'Zatim nanosim naš peptidni serum ('Youth-Boost Peptide Serum'), a onda hidratantnu kremu ili ulje, ovisno o tome koliko mi je koža suha', dodaje glumica, ističući da tijekom dana redovito obnavlja hidrataciju Goopovim superhranjivim uljem za lice ('All-in-One Super Nutrient Face Oil').