Legendarna Stevie Nicks po prvi put na Met Gali: Odjenula haljinu iz Zare

Stevie Nicks prvi je put u karijeri zakoračila na Met Galu – i to u spektakularnoj kreaciji Johna Galliana za Zaru. Legendarna glazbenica ukrala je pažnju dramatičnim izdanjem u ponoćno plavoj.

Iako je na sceni više od pet desetljeća, Stevie Nicks (77) dosad nikada nije bila gošća Met Gale. Ovogodišnje izdanje, posvećeno temi ‘Fashion is Art’, donijelo je njezin dugo očekivani debi i to u jedinstvenom, posebno izrađenom izdanju. Za njezin look zaslužan je John Galliano u suradnji sa Zarom. Gallianov potpis u neočekivanoj suradnji Nicks je nosila raskošnu haljinu od svilene taft tkanine u ponoćno plavoj nijansi, s naglašenom siluetom nalik podsuknji. Model je bio ukrašen bogatim vezom i aplikacijama ruža od šifona, dok je cijeli dojam dodatno naglasila kombinacijom jakne od tafta i baršuna.

Stevie Nicks na Met Gali

Stajling je zaokružen upečatljivim cilindrom s perjem, nastalim u suradnji s poznatim Stephenom Jonesom. Nicks je ostala vjerna svom prepoznatljivom izgledu – raspuštene plave kovrče i prirodan make-up s blagim ‘smoky eye’ efektom. Debi koji je iznenadio modni svijet Suradnja Johna Galliana i Zare, najavljena još u ožujku, izazvala je veliko iznenađenje u modnoj industriji. Dizajner poznat po luksuzu i visokoj modi ovim je projektom zakoračio u neočekivan smjer. Upravo je Met Gala bila savršena pozornica za premijeru njegove prve ekskluzivne kreacije iz te suradnje i to na jednoj od najvećih glazbenih i stilskih ikona. Plava dominacija na crvenom tepihu Osim Nicks, Galliano je za večer odjenuo i predsjednicu Inditexa Martu Ortegu Perez. Ona se pojavila u elegantnoj svilenoj haljini krojenoj, uz odgovarajući plašt i cipele Manolo Blahnika.