PLAVA RASKOŠ

Legendarna Stevie Nicks po prvi put na Met Gali: Odjenula haljinu iz Zare

I. B.

05.05.2026 u 12:24

Stevie Nicks
Stevie Nicks Izvor: Profimedia / Autor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Legendarna Stevie Nicks ove je godine debitirala na Met Gali, odjevena u prvu kreaciju Johna Galliana za Zaru

Stevie Nicks prvi je put u karijeri zakoračila na Met Galu – i to u spektakularnoj kreaciji Johna Galliana za Zaru. Legendarna glazbenica ukrala je pažnju dramatičnim izdanjem u ponoćno plavoj.

vezane vijesti

Iako je na sceni više od pet desetljeća, Stevie Nicks (77) dosad nikada nije bila gošća Met Gale. Ovogodišnje izdanje, posvećeno temi ‘Fashion is Art’, donijelo je njezin dugo očekivani debi i to u jedinstvenom, posebno izrađenom izdanju. Za njezin look zaslužan je John Galliano u suradnji sa Zarom.

Gallianov potpis u neočekivanoj suradnji

Nicks je nosila raskošnu haljinu od svilene taft tkanine u ponoćno plavoj nijansi, s naglašenom siluetom nalik podsuknji. Model je bio ukrašen bogatim vezom i aplikacijama ruža od šifona, dok je cijeli dojam dodatno naglasila kombinacijom jakne od tafta i baršuna.

Stevie Nicks
  • Stevie Nicks
  • Stevie Nicks
  • profimedia-1096568115
Stevie Nicks na Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Stajling je zaokružen upečatljivim cilindrom s perjem, nastalim u suradnji s poznatim Stephenom Jonesom. Nicks je ostala vjerna svom prepoznatljivom izgledu – raspuštene plave kovrče i prirodan make-up s blagim ‘smoky eye’ efektom.

Debi koji je iznenadio modni svijet

Suradnja Johna Galliana i Zare, najavljena još u ožujku, izazvala je veliko iznenađenje u modnoj industriji. Dizajner poznat po luksuzu i visokoj modi ovim je projektom zakoračio u neočekivan smjer.

Upravo je Met Gala bila savršena pozornica za premijeru njegove prve ekskluzivne kreacije iz te suradnje i to na jednoj od najvećih glazbenih i stilskih ikona.

Plava dominacija na crvenom tepihu

Osim Nicks, Galliano je za večer odjenuo i predsjednicu Inditexa Martu Ortegu Perez. Ona se pojavila u elegantnoj svilenoj haljini krojenoj, uz odgovarajući plašt i cipele Manolo Blahnika.

Marta Ortega i Carlos Torretta
Marta Ortega i Carlos Torretta Izvor: Profimedia / Autor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Obje kreacije izrađene su isključivo za Met Galu te nisu dio nadolazeće Gallianove kolekcije za Zaru, koja stiže kasnije ove godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SPEKTAKL U NEW YORKU

SPEKTAKL U NEW YORKU

Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije
MANJE JE VIŠE

MANJE JE VIŠE

Hit sandale iz 90-ih obilježit će ljeto: Vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit
SVE JE IZNENADILA

SVE JE IZNENADILA

Za Met Galu postala je živa skulptura: Svi samo govore o izdanju Heidi Klum

najpopularnije

Još vijesti